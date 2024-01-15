Звенит январская вьюга. В мэрии Омска рассказали, на каких улицах уберут снег

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Уборка снега в Омске продолжается. Свои коррективы вносят температурные перепады и метели. По словам представителя администрации Омска, работы ведутся в круглосуточном режиме даже несмотря на все трудности.
«На улице Орджоникидзе задействовано девять единиц различной техники, в основном механизированная работа, только на одной КДМ „Снегурочке“ работает четыре человека, механизаторы. Убираем снег круглосуточно, но основной объем работ производим ночью, после 22:00», — рассказала Галина Зурнаджан.
Сегодня, 15 января, дорожники планируют вывезти снег с улиц Конева, Гагарина, Добровольского, Космического проспекта, Транссибирской, с моста 60-летия ВЛКСМ и с окружной дороги. Также подметут 106 улиц.
Очистят от снега парки и скверы во всех административных округах. На улицах города будут работать 91 единица специальной техники и 226 рабочих.