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В мэрии Омска рассказали, сколько дорог очистят от снега после метели

Звенит январская вьюга. В мэрии Омска рассказали, на каких улицах уберут снег

15 января 2024, 06:49
Фото: 1MI

В мэрии Омска рассказали, сколько дорог очистят от снега после метели

Директор управления дорожного хозяйства Галина Зурнаджан рассказал, на каких улицах города дорожные службы будут чистить снег после метели.

Уборка снега в Омске продолжается. Свои коррективы вносят температурные перепады и метели. По словам представителя администрации Омска, работы ведутся в круглосуточном режиме даже несмотря на все трудности.

«На улице Орджоникидзе задействовано девять единиц различной техники, в основном механизированная работа, только на одной КДМ „Снегурочке“ работает четыре человека, механизаторы. Убираем снег круглосуточно, но основной объем работ производим ночью, после 22:00», — рассказала Галина Зурнаджан.

Сегодня, 15 января, дорожники планируют вывезти снег с улиц Конева, Гагарина, Добровольского, Космического проспекта, Транссибирской, с моста 60-летия ВЛКСМ и с окружной дороги. Также подметут 106 улиц.

Очистят от снега парки и скверы во всех административных округах. На улицах города будут работать 91 единица специальной техники и 226 рабочих.

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