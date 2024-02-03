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Published Сегодня, 07:20

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На улицы Омска вышла дорожная техника для уборки снега

Работают в двухсменном режиме. В Омске дорожные службы убирают снег с проездов

3 февраля 2024, 07:20
Фото: 1MI

На улицы Омска вышла дорожная техника для уборки снега

В администрации города сообщили, что прошлой ночью и сегодня, 3 февраля, дорожные службы чистят снег с межквартальных проездов домов.

По информации от пресс-службы ведомства, сразу несколько подрядчиков привлекли к уборке улиц. Городские службы не всегда успевают выполнить весь объем работы, поэтому с помощью аукциона привлекли дополнительные силы — бригады спецтехники. Сразу несколько подрядчиков будут выполнять работу в пяти округах города до начала марта.

Как напомнили в департаменте, проезды возле домой от осадков чистят управляющие организации. Несмотря на привлечение помощи, службы УДХБ работают в двухсменной режиме.

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#Общество#Видео#Снег#Омск#Уборка#УДХБ#Департамент#Дорожные службы#Подрядчики#Анастасия Чернобаева
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