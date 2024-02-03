Работают в двухсменном режиме. В Омске дорожные службы убирают снег с проездов

По информации от пресс-службы ведомства, сразу несколько подрядчиков привлекли к уборке улиц. Городские службы не всегда успевают выполнить весь объем работы, поэтому с помощью аукциона привлекли дополнительные силы — бригады спецтехники. Сразу несколько подрядчиков будут выполнять работу в пяти округах города до начала марта.