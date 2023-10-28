Хоценко поручил проконтролировать подготовку к зиме в Омской области

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Сегодня, 28 октября, губернатор Омской области Виталий Хоценко провел совещание в региональном правительстве. Обсуждался вопрос подготовки к зиме. Подробности Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.
«Поставил задачу своему заместителю Динару Хуснутдиновичу Курманову и мэру города Сергею Николаевичу Шелесту оценить готовность наших дорожных служб к предстоящим снегопадам. В районах за уборкой улиц от снега должны следить главы муниципалитетов», — сообщил глава региона.
Губернатор отметил, что необходимо обеспечить готовность техники к зиме.
«Необходимо взять работу дорожных служб на особый контроль. Провести аудит спецтехники и проверить ее готовность к работе в зимний период», — добавил Виталий Хоценко.
Также глава региона обратил внимание, что в соцсетях появляются жалобы на качество питания в школах. Министру образования Ивану Кротту дано поручение проверить учреждения. К разработке школьного меню будут привлечены родительские комитеты.