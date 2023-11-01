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Published Сегодня, 08:05

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С улиц Омска вывезли больше тысячи кубометров снега

Последствия метели. С омских дорог вывезли больше тысячи «кубов» снега

1 ноября 2023, 08:05
Фото: Администрация Омска

С улиц Омска вывезли больше тысячи кубометров снега

На уборку города вышли 302 единицы техники и 267 человек.

С омских дорог вывезли больше тысячи кубометров снега, сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе городской администрации. Для борьбы с гололедом использовали 2 тысячи тонн песко-соляной смеси.

«За минувшие сутки были очищены улицы Челюскинцев, Масленникова, Жукова, Красноярский тракт, ул. 10 лет Октября, 7-я Северная, 21-я Амурская, проспекты К. Маркса, Королева, Губкина и другие. На основных загруженных магистралях техника прошла каскадом для более качественной уборки», — рассказали в мэрии.

На уборку улиц вышли 302 единицы техники и 267 человек.

Ранее в Госавтоинспекции попросили омичей быть внимательнее на проезжей части из-за снегопада.

Омск заметает. Пешеходов и водителей попросили быть внимательнее на дороге
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#Дороги#Снег#Снегопад#Омск#Дорожная техника#Дорожные службы#Евгений Игишев
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