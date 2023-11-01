Последствия метели. С омских дорог вывезли больше тысячи «кубов» снега

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
С омских дорог вывезли больше тысячи кубометров снега, сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе городской администрации. Для борьбы с гололедом использовали 2 тысячи тонн песко-соляной смеси.
«За минувшие сутки были очищены улицы Челюскинцев, Масленникова, Жукова, Красноярский тракт, ул. 10 лет Октября, 7-я Северная, 21-я Амурская, проспекты К. Маркса, Королева, Губкина и другие. На основных загруженных магистралях техника прошла каскадом для более качественной уборки», — рассказали в мэрии.
На уборку улиц вышли 302 единицы техники и 267 человек.
Ранее в Госавтоинспекции попросили омичей быть внимательнее на проезжей части из-за снегопада.