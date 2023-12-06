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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

Замглавы департамента городского хозяйства рассказал, как Омск очищают от снега

Не хватает больше 200 машин. Почему в Омске не могут справиться со снегом на дорогах

6 декабря 2023, 05:14
Фото: Город55
Замглавы департамента городского хозяйства рассказал, как Омск очищают от снега

В Омске заявили о нехватке техники для уборки улиц от снега

Всего необходимо 600 машин, а в настоящий момент задействовано только 360.

В Омске сегодня, 6 декабря, прошел брифинг, посвященный приближающимся морозам и ситуации на дорогах в связи со сложной погодной обстановкой. Замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков сообщил, что дорожные службы перевели в круглосуточный режим работы.

«Это нестандартная ситуация. Одномоментно убрать город невозможно. По нормативам для зимнего содержания дорог нам необходимо 600 единиц техники, а у дорожных служб сейчас около 360 единиц задействовано», — заявил Михаил Горчаков.

Чиновник отметил, что от снега и наледи в первую очередь очищают главные магистрали, путепроводы, мосты, а уже после техника отправляется на уборку остальных улиц.

На дорожную ситуацию влияет не только погода, но и капитальный ремонт Ленинградского моста и бульвара Архитекторов. Напомним, что в Омске третий день подряд на дорогах образуются пробки до 10 баллов.

В предстоящие морозы дорожные службы сделают акцент на посыпке тротуаров и очистке переходов.

«До конца году будет дополнительно приобретено 5 единиц техники. Это техника для работы на тротуарах и пешеходных дорожках», — добавил Михаил Горчаков.

Ранее в мэрии Омска рассказали о нехватке рабочих для уборки города от снега.

Не хватает 350 водителей и рабочих. В Омске некому очищать улицы и дороги от снега
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#Общество#Погода#Снег#Ремонт#Омск#Аварии#Техника#Дорожные службы#Евгений Игишев#Михаил Горчаков
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