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Очищать омские дороги от снега вышли 90 единиц техники и 150 рабочих

Очищать омские дороги от снега вышли 90 единиц техники и 150 рабочих

30 декабря 2023, 06:44
Фото: Администрация Омска
Пешеходные тротуары посыпают песко-соляной смесью, чтобы не было скользко.

В Омске 30 декабря справляться с последствиями разгулявшейся стихии вышли 90 единиц техники и 150 рабочих. Машины вывозят снег с городских улиц, а пешеходные тротуары посыпают песко-соляной смесью, чтобы не было скользко.

От снега и льда вручную очистили остановки на основных магистралях.

«Вывоз снежных масс запланирован в дневное время на улицах Авиационная, Лукашевича, Конева, Серова, Химиков, 10 лет Октября, Орджоникидзе. В ночное время работы по уборке снега продолжат и на других улицах», — сообщили в мэрии.

Ранее Город55 рассказал о последствиях непогоды в Омской области. Местные жители пожаловались на отключения света и тепла и проблемы с телевещанием.

Задержки рейсов, отключения света и перекрытие трасс. Последствия непогоды в Омске
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#Снег#Омск#Техника#Рабочие#Дождь#Обработка#Наледь#Вывоз снега#Дорожные службы#Евгений Игишев
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Задержки рейсов, отключения света и перекрытие трасс. Последствия непогоды в Омске
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