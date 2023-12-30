Очищать омские дороги от снега вышли 90 единиц техники и 150 рабочих

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Омске 30 декабря справляться с последствиями разгулявшейся стихии вышли 90 единиц техники и 150 рабочих. Машины вывозят снег с городских улиц, а пешеходные тротуары посыпают песко-соляной смесью, чтобы не было скользко.
От снега и льда вручную очистили остановки на основных магистралях.
«Вывоз снежных масс запланирован в дневное время на улицах Авиационная, Лукашевича, Конева, Серова, Химиков, 10 лет Октября, Орджоникидзе. В ночное время работы по уборке снега продолжат и на других улицах», — сообщили в мэрии.
Ранее Город55 рассказал о последствиях непогоды в Омской области. Местные жители пожаловались на отключения света и тепла и проблемы с телевещанием.