Возникли опасения. В Омске проверят, безопасно ли перекрыли бульвар Архитекторов

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил проверить безопасность дорожного движения при проведении масштабного ремонта бульвара Архитекторов. Отмечается, что в ведомстве обратили внимание на публикации в СМИ и соцсетях.
Ранее Город55 писал, что утром нагрузка на дороги Левобережья выросла, но пробки на дорогах все равно достигали только 5 баллов. Жители уже жалуются, что межквартальные и дворовые проезды забиты машинами, а перейти дорогу не всегда получается. Об изменениях в работе транспорта также оказались осведомлены не все омичи.
В ведомстве пояснили, что во время проверки сотрудники ведомства должны оценить соблюдение безопасности дорожного движения в объезд огороженной улицы. В том числе прокуроры должны проверить, установлены ли все необходимые дорожные знаки, перенастроены ли светофоры и функционируют ли пешеходные переходы.
Если во время проверки найдутся нарушения, то по каждому из них будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, масштабный ремонт бульвара Архитекторов начался накануне, 24 марта. Дорожные службы начали готовить участок еще в пятницу, 22 марта. С этого дня и до конца июля закрыт для проезда перекресток с улицей 70 лет Октября, весь ремонт продлится до декабря. В этом материале можно узнать, как изменилось движение транспорта. А в материале ниже — подробная информация со сроками перекрытия и схемами дорожного движения.