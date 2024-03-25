Возникли опасения. В Омске проверят, безопасно ли перекрыли бульвар Архитекторов

Напомним, масштабный ремонт бульвара Архитекторов начался накануне, 24 марта. Дорожные службы начали готовить участок еще в пятницу, 22 марта. С этого дня и до конца июля закрыт для проезда перекресток с улицей 70 лет Октября, весь ремонт продлится до декабря. В этом материале можно узнать, как изменилось движение транспорта. А в материале ниже — подробная информация со сроками перекрытия и схемами дорожного движения.