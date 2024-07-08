135 млн за работу. Омская компания «СибРос» займется ремонтом двух дорог в Исилькуле

По контракту компания «СибРос» должна будет отремонтировать дороги по улицам Гурника и Солнечной в Исилькуле, работы будут проходить в два этапа. Первый начнется с момента заключения контракта и продлится до 10 сентября 2024 года. Во время него будет проведен демонтаж, восстановление и закрепление трассы, переустройство сетей теплоснабжения и другие работы.