135 млн за работу. Омская компания «СибРос» займется ремонтом двух дорог в Исилькуле

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Администрация Исилькульского района Омской области заключила контракт с ООО «Сибирский региональный союз» на реконструкцию двух автодорог. Итоги аукциона появились на портале Госзакупок. За выполнение работ подрядчику готовы заплатить 135,6 млн рублей.
По контракту компания «СибРос» должна будет отремонтировать дороги по улицам Гурника и Солнечной в Исилькуле, работы будут проходить в два этапа. Первый начнется с момента заключения контракта и продлится до 10 сентября 2024 года. Во время него будет проведен демонтаж, восстановление и закрепление трассы, переустройство сетей теплоснабжения и другие работы.
На втором этапе, который продлится с 1 мая до 1 сентября 2025 года, бригады подрядчика будут устанавливать искусственные сооружения, стационарное электрическое освещение, а также проводить пусконаладочные работы на наружное освещение.
Завершить реконструкцию планируется не позднее 13 октября 2025 года.