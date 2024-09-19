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Динамо

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2024
В Омске пройдет VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Калимулина
19 сентября, 10:30
Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы
21 августа, 05:30
«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева
Роман Абросимов в минувшем сезоне в составе «Аванграда» выходил на лед в 40 матчах, забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак.
6 июля, 02:58
От «Сибири» до «Куньлуня». КХЛ опубликовала календарь игр «Авангарда» в новом сезоне
Для «ястребов» чемпионат начнется с сибирского дерби.
11 июня, 09:29
Три товарищеских матча. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Минске
23 мая, 02:58
В омской спортшколе олимпийского резерва «Динамо» сменился директор
20 февраля, 06:08
Омский «Авангард» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом»
В нынешнем сезоне команды играли между собой дважды. В Омске сильнее были омичи — 3:2, в Екатеринбурге хозяева взяли реванш — 5:1.
15 февраля, 03:33
2023
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Динамо» из Москвы: «Вернули должок»
Михаил Кравец признался, что в первом периоде было страшно, но команда выстояла и справилась.
13 октября 2023, 22:19
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Мне без разницы, кто стоит на воротах»
Дамир уверен, что сейчас у команды три отличных вратаря, которые готовы сменять друг друга.
13 октября 2023, 19:11
Омский «Авангард» хладнокровно и всухую разобрался с московским «Динамо»
13 октября 2023, 15:53
Омский «Авангард» не без труда одолел минское «Динамо» и вышел в плей-офф
Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «ястребов».
13 февраля 2023, 16:42

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