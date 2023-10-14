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Михаил Кравец уверен,,что команда вернула должок

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Динамо» из Москвы: «Вернули должок»

13 октября 2023, 22:19
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец уверен,,что команда вернула должок

Михаил Кравец уверен, что омский «Авангард» вернул должок московскому «Динамо»

Михаил Кравец признался, что в первом периоде было страшно, но команда выстояла и справилась.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал «сухую» победу над московским «Динамо».

«Вернули небольшой должок за ту игру, что была в Москве [тогда „ястребы“ уступили со счетом 0:6]. Немножко было страшновато в начале первого периода, — не все получалось, но молодцы, что выстояли и отбились, а во втором периоде вообще перевели шайбу в ту зону и хорошие голы забили», — считает Кравец.

Напомним «ястребы» хладнокровно одолели «Динамо» из Москвы со счетом 3:0.

Омский «Авангард» хладнокровно и всухую разобрался с московским «Динамо»
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#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Москва#Новости#Василий Попов#Михаил Кравец#Динамо
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