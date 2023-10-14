Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Динамо» из Москвы: «Вернули должок»

Posted Сегодня, 22:19
Published Сегодня, 22:19
Modified Сегодня, 22:19
Updated Сегодня, 22:19
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал «сухую» победу над московским «Динамо».
«Вернули небольшой должок за ту игру, что была в Москве [тогда „ястребы“ уступили со счетом 0:6]. Немножко было страшновато в начале первого периода, — не все получалось, но молодцы, что выстояли и отбились, а во втором периоде вообще перевели шайбу в ту зону и хорошие голы забили», — считает Кравец.
Напомним «ястребы» хладнокровно одолели «Динамо» из Москвы со счетом 3:0.