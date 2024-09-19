В Омске пройдет VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Калимулина

Posted 19 сентября, 10:30
Published 19 сентября, 10:30
Modified 20 сентября, 05:28
Updated 20 сентября, 05:28
С 21 по 22 сентября в Омске пройдет VII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный легендарному борцу Тимержану Калимулину, известному как «Маэстро борьбы». Мероприятие состоится в Омском велотреке по улице Вавилова, 45/1.
Этот турнир — важное событие для молодых спортсменов, так как это единственные всероссийские соревнования по спортивной борьбе за Уралом в этой возрастной категории за год.
Участие уже подтвердили более 250 юных борцов из разных регионов России, включая Республику Алтай, Красноярский край, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Хакасию, Томскую, Тюменскую области, ХМАО Югра, Челябинскую, Кемеровскую и Свердловскую области, а также из Республики Казахстан.
Омичи приглашаются поддержать наших атлетов и стать свидетелями увлекательных схваток. На VII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти Тимержана Калимулина, участники смогут черпать вдохновение от трехкратного олимпийского чемпиона и сенатора Александра Карелина. В ходе церемонии открытия зрителей порадуют почетные гости и артисты из студии Dance Move, среди которых будут внучки Тимержана Калимулина.
Организатором турнира является Федерация спортивной борьбы Омской области, а также дочь Тимержана, Лилия Хомицкая. Соревнования проводятся при поддержке регионального Министерства спорта и общества «Динамо». Во второй раз подряд грантовую помощь турниру предоставляет Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой компанией «Газпром нефть».
Место проведения: Омский велотрек, улица Вавилова, 45/1.
Программа турнира на 21 сентября 2024 года:
Программа турнира на 22 сентября 2024 г.:
08.30 — Финальные встречи. Награждение победителей и призеров турнира в весовых категорий: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 кг.
Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать участников соревнований. Вход бесплатный.
Подробности можно узнать на сайте http://турниркалимулина.рф/.