Омский «Авангард» не без труда одолел минское «Динамо» и вышел в плей-офф

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Омске на льду G-Drive Арены завершился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, где местный «Авангард» принимал минское «Динамо». Победу в упорном противостоянии со счетом 4:2 праздновали хозяева льда.
Первый период начался под диктовку гостей: минчане побежали, и раз за разом давили на ворота Андрея Мишурова, который сегодня сменил Василия Демченко. Ситуацию не исправили и два удаления, которые «Динамо» заработал на 9 и 15-й минуте матча. Оба из них «ястребы» не реализовали. А на 18-й минуте за выброс шайбы судьи выписали штраф Мишурову и омичи доигрывали этот отрезок в весьма напряженной обстановке.
После перерыва хоккеисты «Авангарда» взбодрились, провели несколько жгучих атак, но до забитых шайб дело не дошло. На 25-й минуте за подножку в штрафной бокс отправился нападающий «Динамо» Вадим Мороз, однако и в этот раз «ястребы», которые имеют лучшую реализацию большинства в лиге, своим шансом не воспользовались. Буквально через минуту после выхода оштрафованного, Никита Зоркин с передачи Райана Спунера и Седрика Пакетта вывел гостей вперед. После пропущенной шайбы запал омичей опять улетучился, гости давили, Мишуров выручал. Защитники, да и не только принимали шайбы на себя.
В третьей двадцатиминутке второе дыхание у ястребов «проснулось» ближе ко второй половине, – сначала Корбэе Найт после передачи Арсения Грицюка и Зията Пайгина сравнивает счет, а на через полторы минуты Владимир Ткачев удачно воспользовался ошибкой вратаря «Динамо» Андрея Колосова и вывел омичей вперед.
Дальше последовала драматическая и безумно напряженная кульминация этого матча: стараниями Сергея Толчинского, которому ассистировали Семен Чистяков и Александр Дергачев «ястребы» реализовали-таки большинство и увеличили разрыв в счете. Казалось бы все, доигрываем, однако минчане и не думали сдаваться за три с небольшим до финальной сирены они сняли вратаря, устроили бешеный штурм ворот хозяев, Мишуров отбивался до последнего, но все же пропустил на 58-й минуте в формате 6 на 5 от Седрика Пакетта.
Однако последнее слово в этой встрече все же осталось за омичами, – за 22 секунды до завершения основного времени, Рид Буше побежал вперед, не пожадничал, отдал шайбу Ивану Телегину, который отправил ее в пустые ворота.
Так образом омичи выигрывают второй матч подряд, набирают 75 очко за сезон и обеспечивают себе место в плей-офф.