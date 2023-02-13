Омский «Авангард» не без труда одолел минское «Динамо» и вышел в плей-офф

После перерыва хоккеисты «Авангарда» взбодрились, провели несколько жгучих атак, но до забитых шайб дело не дошло. На 25-й минуте за подножку в штрафной бокс отправился нападающий «Динамо» Вадим Мороз, однако и в этот раз «ястребы», которые имеют лучшую реализацию большинства в лиге, своим шансом не воспользовались. Буквально через минуту после выхода оштрафованного, Никита Зоркин с передачи Райана Спунера и Седрика Пакетта вывел гостей вперед. После пропущенной шайбы запал омичей опять улетучился, гости давили, Мишуров выручал. Защитники, да и не только принимали шайбы на себя.