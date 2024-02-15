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Омский «Авангард» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом»

Омский «Авангард» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом»

15 февраля 2024, 03:33
Фото: ХК Аванград
В нынешнем сезоне команды играли между собой дважды. В Омске сильнее были омичи — 3:2, в Екатеринбурге хозяева взяли реванш — 5:1.

Омский «Авангард» сегодня, 15 февраля, в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом». Начало матча в 17:00 по московскому времени.

В настоящее время «ястребы» находятся на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда провела в сезоне 62 игры и набрала 86 очков. Прошлый матч закончился для подопечных Михаила Кравца поражением от «Салавата Юлаева» со счетом 2:7. Главный тренер после игры заявил, что «так проигрывать нельзя», особенно в конце регулярного сезона.

«Автомобилист» расположился на 5 строчке Востока. Команда сыграла 63 матча и имеет в активе 74 очка. Прошлую игру уральцы уступили московскому «Динамо» в овертайме со счетом 1:2.

Соперники провели в чемпионатах 116 матчей. У «Авангарда» 50 побед, у «Автомобилиста» — 55. В 11 случаях зафиксирован ничейный результат. Шайбы 382 — 332 в пользу уральцев. В сезоне-2023/2024 в Омске в овертайме выиграл «Авангард» — 3:2, в Екатеринбурге хозяева взяли реванш — 5:1.

Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
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#Спорт#Хоккей#Чемпионат#Михаил Кравец#Автомобилист#Салават Юлаев#Евгений Игишев#Динамо#Овертайм#Главный тренер
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