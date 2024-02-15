Омский «Авангард» в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом»

В настоящее время «ястребы» находятся на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда провела в сезоне 62 игры и набрала 86 очков. Прошлый матч закончился для подопечных Михаила Кравца поражением от «Салавата Юлаева» со счетом 2:7. Главный тренер после игры заявил, что «так проигрывать нельзя», особенно в конце регулярного сезона.