Три товарищеских матча. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Минске

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Накануне ХК «Авангард» представил план подготовки к новому хоккейному сезону. В августе хоккеисты выйдут из отпуска и после прохождения медицинского обследования приступят к тренировкам.
С 11 августа команда отправится в Минск, где продолжит подготовку. В столице Белоруссии «Авангард» проведет три товарищеских матча: с минским «Динамо» 12 августа, с «Адмиралом» — 14 августа и с «Витязем» — 16 августа.
После этого игроки вернутся в Омск 17 августа. С 21 по 25 августа они примут участие в ХХХ Мемориале Виктора Блинова, где встретятся с командами «Локомотив», «Сибирь» и «Барыс».
Напомним, что в сезоне 2024/2025 главным тренером Академии «Авангард» будет заслуженный тренер России Сергей Герсонский.