Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

иллюстрация

Три товарищеских матча. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Минске

23 мая 2024, 02:58
Фото: Город55
иллюстрация

Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Беларуси и сыграет против «Динамо»

ХК «Авангард» рассказал о подготовке к новому хоккейному сезону. В августе хоккеисты выйдут из отпуска, пройдут медобследование и начнут тренировки. С 11 августа команда отправится в Минск, где продолжит подготовку. Там «Авангард» проведет три товарищеских матча.

Накануне ХК «Авангард» представил план подготовки к новому хоккейному сезону. В августе хоккеисты выйдут из отпуска и после прохождения медицинского обследования приступят к тренировкам.

С 11 августа команда отправится в Минск, где продолжит подготовку. В столице Белоруссии «Авангард» проведет три товарищеских матча: с минским «Динамо» 12 августа, с «Адмиралом» — 14 августа и с «Витязем» — 16 августа.

После этого игроки вернутся в Омск 17 августа. С 21 по 25 августа они примут участие в ХХХ Мемориале Виктора Блинова, где встретятся с командами «Локомотив», «Сибирь» и «Барыс».

Напомним, что в сезоне 2024/2025 главным тренером Академии «Авангард» будет заслуженный тренер России Сергей Герсонский.

В предстоящем сезоне главным тренером Академии «Авангард» станет Сергей Герсонский
Узнать подробнее
Читайте также:
Контракт истек: нападающие Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покидают омский «Авангард»Ребята из омских сел благодаря ОНПЗ состязались в региональном первенстве по хоккеюВ Омске пройдет поединок детских хоккейных команд с розыгрышем джерси «Авангарда»
#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#Новости#Витязь#Сибирь#Авангард хоккей#Барыс#Динамо#Минск#Локомотив#Адмирал#Мемориал Виктора Блинова
Подпишитесь
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
Сегодня, 03:28
Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
Сегодня, 02:52
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
Сегодня, 06:12
Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень
Вчера, 13:22
В Омске появится новый индустриальный парк под управлением Андрея Кипервара
Вчера, 10:28
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
Вчера, 12:50
"