Три товарищеских матча. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Минске

Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Беларуси и сыграет против «Динамо»

ХК «Авангард» рассказал о подготовке к новому хоккейному сезону. В августе хоккеисты выйдут из отпуска, пройдут медобследование и начнут тренировки. С 11 августа команда отправится в Минск, где продолжит подготовку. Там «Авангард» проведет три товарищеских матча.