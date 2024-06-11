От «Сибири» до «Куньлуня». КХЛ опубликовала календарь игр «Авангарда» в новом сезоне

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь матчей на сезон-2024/2025. «Авангард» начнет регулярный чемпионат 4 сентября на домашнем льду игрой с новосибирской «Сибирью», а завершит 22 марта выездной встречей с китайским «Куньлунем».
Посмотреть весь календарь можно на сайте КХЛ. Необходимо выбрать сезон-24/25 и нужную команду.
Обновлено. ХК «Авангард» также опубликовал расписание в виде таблицы:
Перед стартом сезона «Авангард» проведет тренировочные сборы в Минске. В столице Белоруссии пройдут товарищеские матчи с местным «Динамо», а также с «Адмиралом» и «Витязем».
С 26 августа по 2 сентября «ястребы» вместе с «Локомотивом», «Сибирью» и «Барысом» примут участие в мемориале Виктора Блинова.