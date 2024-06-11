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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Стало известен календарь матчей омского «Авангарда» в сезоне-2024/2025

От «Сибири» до «Куньлуня». КХЛ опубликовала календарь игр «Авангарда» в новом сезоне

11 июня 2024, 09:29
Фото: ХК Авангард

Стало известен календарь матчей омского «Авангарда» в сезоне-2024/2025

Для «ястребов» чемпионат начнется с сибирского дерби.

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь матчей на сезон-2024/2025. «Авангард» начнет регулярный чемпионат 4 сентября на домашнем льду игрой с новосибирской «Сибирью», а завершит 22 марта выездной встречей с китайским «Куньлунем».

Посмотреть весь календарь можно на сайте КХЛ. Необходимо выбрать сезон-24/25 и нужную команду.

Обновлено. ХК «Авангард» также опубликовал расписание в виде таблицы:

Фото: ХК Авангард

Перед стартом сезона «Авангард» проведет тренировочные сборы в Минске. В столице Белоруссии пройдут товарищеские матчи с местным «Динамо», а также с «Адмиралом» и «Витязем».

С 26 августа по 2 сентября «ястребы» вместе с «Локомотивом», «Сибирью» и «Барысом» примут участие в мемориале Виктора Блинова.

Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Витязь#Барыс#Динамо#Локомотив#Адмирал#Мемориал Виктора Блинова
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