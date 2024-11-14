«Никакого кризиса нет». Тренер «Динамо» прокомментировал ситуацию в «Авангарде»

Posted 14 ноября, 11:15
Published 14 ноября, 11:15
Modified 15 ноября, 05:14
Updated 15 ноября, 05:14
Вчера в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и местным «Авангардом». Игра завершилась счетом 3:5. Первую шайбу «ястребы» смогли забросить только в третьем периоде, соперник тем временем вел 0:3.
Победу своей команды прокомментировал главный тренер Алексей Кудашов. Специалист также высказался об игре «Авангарда» в сезоне и заявил, что у клуба нет никакого кризиса.
«Мы играли хорошо на протяжении всего матча. Отдельно хочу отметить атмосферу на арене и команду соперника. Играют они очень здорово и видно, что команда явно недобирает очки. Никакого кризиса здесь в помине нет. Это мой взгляд со стороны. Видно, что идет правильная работа, и команда „Авангард“ очень боеспособная», — сказал тренер «Динамо».
На вопрос о состоянии команды во время отрыва в три шайбы Кудашов ответил, что готовился к активной игре соперника, так как арена вмешает тысячи зрителей и омичи не могли их подвести.
«Сколько вмещает стадион? 12 тысяч зрителей? Команда проигрывает 0:3. Конечно, такое количество болельщиков гонит „Авангард“ вперед. Естественно, соперник добавляет. И когда еще даешь глоток воздуха, то это совершенно нормально. Это не успокоенность, это соперник хочет отыграться», — передает слова Кудашова «Матч ТВ».
Сейчас «Авангард» занимает 10 место в Восточной конференции, набрав 20 очков в 24 играх. Следующий матч омичи проведут 16 ноября на домашней арене, соперником «ястребов» станет Нефтехимик».