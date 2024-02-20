В омской спортшколе олимпийского резерва «Динамо» сменился директор

Ранее мэр Омска Шелест объявил о назначении своего нового заместителя. Однако Город55 еще за месяц предположил, что экс-глава омского УФСИН Константин Книс займет эту должность. А сегодня, 20 февраля, Книс приступил к работе в новой должности.