В омской спортшколе олимпийского резерва «Динамо» сменился директор

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Глава минспорта Иван Колесник в своем телеграм-канале сообщил, что Владимир Эйзен стал директором спортивной школы олимпийского резерва «Динамо». Ранее он был спортивным менеджером.
«Желаю удачи в работе, подготовить еще больше талантливых футболистов, которые в будущем смогут пополнить команду мастеров», — написал Иван Колесник.
Напомним, что новый заместитель министра спорта Омской области ранее занимал эту должность. Под его началом в регионе построили один крупнейший скалодром.
Ранее мэр Омска Шелест объявил о назначении своего нового заместителя. Однако Город55 еще за месяц предположил, что экс-глава омского УФСИН Константин Книс займет эту должность. А сегодня, 20 февраля, Книс приступил к работе в новой должности.