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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В омской спортшколе олимпийского резерва «Динамо» сменился директор

В омской спортшколе олимпийского резерва «Динамо» сменился директор

20 февраля 2024, 06:08
Фото: Телеграм-канал Иван Колесник
О назначении сообщил глава минспорта Иван Колесник.

Глава минспорта Иван Колесник в своем телеграм-канале сообщил, что Владимир Эйзен стал директором спортивной школы олимпийского резерва «Динамо». Ранее он был спортивным менеджером.

«Желаю удачи в работе, подготовить еще больше талантливых футболистов, которые в будущем смогут пополнить команду мастеров», — написал Иван Колесник.
Фото: Телеграм-канал Иван Колесник

Напомним, что новый заместитель министра спорта Омской области ранее занимал эту должность. Под его началом в регионе построили один крупнейший скалодром.

Ранее мэр Омска Шелест объявил о назначении своего нового заместителя. Однако Город55 еще за месяц предположил, что экс-глава омского УФСИН Константин Книс займет эту должность. А сегодня, 20 февраля, Книс приступил к работе в новой должности.

Никакой интриги. Сергей Шелест назначил своего нового заместителя
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#Омск#Омская область#Футболисты#Новости#Директор#Динамо#Иван Колесник#Мастера
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