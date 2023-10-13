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Омский «Авангард» хладнокровно всухую разобрался с московским «Динамо»

Омский «Авангард» хладнокровно всухую разобрался с московским «Динамо»

13 октября 2023, 15:53
Фото: Город55
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу омичей.

В пятницу, 13 сентября, омский «Авангард» на домашнем льду G-Drive Арены принимал московское «Динамо». Встреча, которая была посвящена Алексею Черепанова, закончилась победой «ястребов» со счетом 3:0.

Первый период начался с того, что Валентина Пьянова болезненно уронили в зоне «ястребов» и он покинул лед. Касаемо других моментов старта, то «Динамо» слегка поддавливало, омичи изредка огрызались и на том, пожалуй, все.

На 8-й минуте «Авангард» остался в меньшинстве, — Владимир Ткачев отправился в штрафной бокс за задержку. Омичи вполне уверенно отбились, а уже в равных Рид Буше чуть не затолкал шайбу в ворота Константина Волкова. Далее пошли взаимные выпады на сторону соперников, один из которых закончился голом в исполнении «ястребов» за 6 секунд до перерыва. Но тут же динамовцы запросили просмотр на предмет помехи вратарю. Судьи ее усмотрели, — гола нет.

Второй отрезок игры стартовал с пары острых моментов в исполнении «ястребов», а на 5-й минуте периода пришла жара, — Ткачев и Никошишин вывели Михаила Гуляева на убойную позицию и тот не подвел.

Чуть погодя омичи получили большинство, — у динамовцев за задержку присел Менелл Бреннан. За 10 секунд до окончания розыгрыша лишнего «Авангард» удвоил свое преимущество, стараниями Буше, которому ассистировал Дамир Шарипзянов.

Буквально через минуту с небольшим счет на табло стал уже 3:0 в пользу «ястребов». Шайбу забросил Игорь Мартынов.

За экватором встречи «Динамо» плотно насело на ворота Ильи Проскурякова, но сей натиск был умело нейтрализован омичами. Новых голов в этом периоде Арена более не увидела, но было где-то рядом.

В третьем периоде омичи второй раз в этом матче остался в меньшинстве, — сфолил Никита Холодилин. И в этот раз «ястребы» спокойно «убили» все старания динамовцев реализовать большинство, а в его концовке сцепились Зият Пайгин и Андрей Миронов. Итог побоища: у Пайгина двойной штраф, у «Динамо» одинарный, потому очередное большинство у бело-синих. Но и в этом меньшинстве омичи не оставили гостям шансов изменить счет на табло.

За 2:32 до финальной сирены пришел черед «Динамо» отбиваться в меньшинстве. Отбились и закончили матч поражением с сухим счетом 0:3.

Фото: Город55
#Происшествия#Спорт#Хоккей#Омская область#Новости#Ольга Акамова#Динамо#Ястребы
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