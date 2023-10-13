Омский «Авангард» хладнокровно всухую разобрался с московским «Динамо»

В третьем периоде омичи второй раз в этом матче остался в меньшинстве, — сфолил Никита Холодилин. И в этот раз «ястребы» спокойно «убили» все старания динамовцев реализовать большинство, а в его концовке сцепились Зият Пайгин и Андрей Миронов. Итог побоища: у Пайгина двойной штраф, у «Динамо» одинарный, потому очередное большинство у бело-синих. Но и в этом меньшинстве омичи не оставили гостям шансов изменить счет на табло.