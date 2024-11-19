«Зубр» в небе. В Омск прилетел необычный самолет с хоккейной командой

Posted 19 ноября, 03:28
Published 19 ноября, 03:28
Modified 19 ноября, 03:30
Updated 19 ноября, 03:30
В понедельник, 18 ноября, в омский аэропорт прилетела хоккейная команда «Динамо» из Минска. Ливрея самолета выполнена в фирменных цветах клуба, а на борту изображен зубр — символ белорусской команды. Фотографиями с Городом55 поделился омский споттер Никита Петренко.
Лайнер Embraer 195 принадлежит белорусской авиакомпании Belavia. На покраску борта ушло 13 дней, сообщил Никита Петренко. Первыми пассажирами самолета стали игроки минского «Динамо». Хоккеисты слетали на матч в Москву, а сегодня на льду G-Drive Арены встретятся с омским «Авангардом».
Омский аэропорт пригласил омских споттеров для съемки необычного самолета.
«Увидев эту птицу вживую, скажу, что в реальности она еще красивее, чем на фото. Но когда-нибудь хотелось бы и полетать на ней», — рассказал фотограф Никита Петренко.
Ранее пилот Аirbus 320 поделился видами Омска с высоты птичьего полета. На кадрах запечатлен рассвет над городом. Самолет пробирался сквозь облака, которые отливали оранжевым из-за яркого света солнца.