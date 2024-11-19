«Зубр» в небе. В Омск прилетел необычный самолет с хоккейной командой

В понедельник, 18 ноября, в омский аэропорт прилетела хоккейная команда «Динамо» из Минска. Ливрея самолета выполнена в фирменных цветах клуба, а на борту изображен зубр — символ белорусской команды. Фотографиями с Городом55 поделился омский споттер Никита Петренко.