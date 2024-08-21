Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал как проходит восстановление после травмы. Форвард получил повреждение на предсезонных сборах в Минске во время товарищеского матча с местным «Динамо». Американский легионер остался на лечение в Омске.
«Срок восстановления не такой большой, чтобы улетать в США. У нас есть хорошие врачи, поэтому я принял решение остаться с командой. Не помню, чтобы раньше случались травмы во время предсезонки. Но травмы бывали, неважно, в какое время они происходят. Нужно усердно работать, чтобы вернуться в игру», — передает слова хоккеиста издание «Чемпионат».
Рид Буше выбыл из строя примерно на месяц. Ранее тренер «ястребов» Сергей Звягин сообщил, что форвард упал бедром на конек соперника.
Напомним, что в лазарете также остается нападающий Владимир Ткачев. Игрок получил разрыв ахиллова сухожилия во время тренировки. Восстановление может занять до полугода.