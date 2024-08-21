gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы

Нападающий «Авангарда» Буше рассказал, как проходит восстановление после травмы

21 августа 2024, 05:30
Фото: ХК Авангард
Хоккеист получил повреждение во время предсезонных сборов в Минске во время товарищеского матча с местным «Динамо».

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал как проходит восстановление после травмы. Форвард получил повреждение на предсезонных сборах в Минске во время товарищеского матча с местным «Динамо». Американский легионер остался на лечение в Омске.

«Срок восстановления не такой большой, чтобы улетать в США. У нас есть хорошие врачи, поэтому я принял решение остаться с командой. Не помню, чтобы раньше случались травмы во время предсезонки. Но травмы бывали, неважно, в какое время они происходят. Нужно усердно работать, чтобы вернуться в игру», — передает слова хоккеиста издание «Чемпионат».

Рид Буше выбыл из строя примерно на месяц. Ранее тренер «ястребов» Сергей Звягин сообщил, что форвард упал бедром на конек соперника.

Напомним, что в лазарете также остается нападающий Владимир Ткачев. Игрок получил разрыв ахиллова сухожилия во время тренировки. Восстановление может занять до полугода.

Не мог сдержать слез. Тренер «Авангарда» рассказал, когда Ткачев вернется в строй
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#США#Омск#Россия#Травма#Лечение#Восстановление#Врачи#Рид Буше#Динамо#Предсезонка
Подпишитесь
В Омске планируют поднять цены на погребение покойников в 2,5 раза
Вчера, 08:50
В Омске главврач перинатального центра, которого увольняла Солдатова, ушел на пенсию
Сегодня, 05:33
Омичи встали в большую пробку на Иртышской набережной из-за перекрытой дороги
Сегодня, 06:11
Омская область окажется в эпицентре мощнейшего в России грозового циклона
Сегодня, 06:51
Снесли до фундамента. Долгострой на Левом берегу в Омске демонтировали
Сегодня, 02:53