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В матче с Динамо Илья отстоял на ноль

Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Мне без разницы, кто стоит на воротах»

13 октября 2023, 19:11
Фото: ХК Авангард
В матче с Динамо Илья отстоял на ноль

Капитан омского «Авангарда» о «сухаре» с «Динамо»: «У нас три отличных вратаря»

Дамир уверен, что сейчас у команды три отличных вратаря, которые готовы сменять друг друга.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о «сухаре» в матче с московским «Динамо». В этой игре ворота «ястребов» защищал Илья Проскуряков.

«Мне лично без разницы, кто на воротах. У нас три отличных вратаря, и они здорово подменяют друг друга. Да, у всех у нас не каждый матч хороший, потому мы вместе стараемся, двигаемся и помогаем друг другу. Сегодня удалось сыграть на ноль, а для защитников вообще самые лучшие матчи это 1:0, 2:0, 3:0 и так далее. В общем, я рад, что у нас сегодня сухарь», — прокомментировал Шарипзянов.

Насчет Ильи Проскурякова, капитан омичей надеется, что таких матчей будет больше.

«Дай Бог у него будет больше „сухих“ минут и у нас будет больше побед», — уверен Шарипзянов.

Напомним, сегодня «Авангард» всухую обыграл московской «Динамо» со счетом 3:0.

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#Эксклюзивы#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Дамир Шарипзянов#Динамо
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