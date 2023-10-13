Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Мне без разницы, кто стоит на воротах»

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о «сухаре» в матче с московским «Динамо». В этой игре ворота «ястребов» защищал Илья Проскуряков.
«Мне лично без разницы, кто на воротах. У нас три отличных вратаря, и они здорово подменяют друг друга. Да, у всех у нас не каждый матч хороший, потому мы вместе стараемся, двигаемся и помогаем друг другу. Сегодня удалось сыграть на ноль, а для защитников вообще самые лучшие матчи это 1:0, 2:0, 3:0 и так далее. В общем, я рад, что у нас сегодня сухарь», — прокомментировал Шарипзянов.
Насчет Ильи Проскурякова, капитан омичей надеется, что таких матчей будет больше.
«Дай Бог у него будет больше „сухих“ минут и у нас будет больше побед», — уверен Шарипзянов.
Напомним, сегодня «Авангард» всухую обыграл московской «Динамо» со счетом 3:0.