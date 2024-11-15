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Posted 15 ноября, 10:06

Published 15 ноября, 10:06

Modified 15 ноября, 10:08

Updated 15 ноября, 10:08

Омский «Авангард» заключил контракт с 36-летним форвардом Ильей Каблуковым

«Авангард» заключил контракт с новым нападающим. Чем известен Илья Каблуков

15 ноября 2024, 10:06
Фото: ХК Авангард.

Омский «Авангард» заключил контракт с 36-летним форвардом Ильей Каблуковым

Хоккеист уже становился обладателем Кубка Гагарина в составе «ястребов».

Омский «Авангард» до конца сезона заключил контракт с 36-летним нападающим Ильей Каблуковым. Об этом сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе хоккейного клуба.

В минувшем сезоне Каблуков выступал за московское «Динамо». Также играл за СКА, «Атлант», московский «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА.

В 2021 году нападающий в составе «ястребов» завоевал Кубок Гагарина. Также форвард дважды становился чемпионом, выступая за питерский СКА. В «Авангарде» Каблуков будет играть под номером 29.

Фото: ХК Авангард

Ранее Город55 рассказывал, что Тодд Рирден отказался от поста главного тренера омского «Авангарда». Тренер сделал такое заявление из-за «семейных обстоятельств».

Тодд Рирден не станет главным тренером омского «Авангарда»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Динамо#Кубок Гагарина#Чемпионат России
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