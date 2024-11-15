«Авангард» заключил контракт с новым нападающим. Чем известен Илья Каблуков

Posted 15 ноября, 10:06
Published 15 ноября, 10:06
Modified 15 ноября, 10:08
Updated 15 ноября, 10:08
Омский «Авангард» до конца сезона заключил контракт с 36-летним нападающим Ильей Каблуковым. Об этом сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе хоккейного клуба.
В минувшем сезоне Каблуков выступал за московское «Динамо». Также играл за СКА, «Атлант», московский «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА.
В 2021 году нападающий в составе «ястребов» завоевал Кубок Гагарина. Также форвард дважды становился чемпионом, выступая за питерский СКА. В «Авангарде» Каблуков будет играть под номером 29.
Ранее Город55 рассказывал, что Тодд Рирден отказался от поста главного тренера омского «Авангарда». Тренер сделал такое заявление из-за «семейных обстоятельств».