Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня

В Омской области продолжаются поиски пенсионера, который пропал по дороге на дачу 17 августа. В этот день пожилой мужчина отправился с остановки СНТ «Восток» до своего участка, который находится в СНТ «Орион» Кормиловского района. С тех пор о пенсионере ничего неизвестно. В региональном СК возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины.