Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня

Posted 7 ноября, 14:57
Published 7 ноября, 14:57
Modified 7 ноября, 15:01
Updated 7 ноября, 15:01
Новость №1. Десятки домов в центре Омска остались без воды
Сегодня в Омске произошло масштабное отключение воды. С 11:00 бригады водоканала занимаются ремонтом водопровода на улице Волочаевской, 17г. Работы продлятся до 23.00. Следующее отключение запланировано на 11 ноября, оно затронет тех омичей, кто живет на улице 40 лет Ракетных войск, СНТ имени Левина, Степные зори, Керамик 3.
Новость №2. В Омской области с августа не могут найти пенсионера
В Омской области продолжаются поиски пенсионера, который пропал по дороге на дачу 17 августа. В этот день пожилой мужчина отправился с остановки СНТ «Восток» до своего участка, который находится в СНТ «Орион» Кормиловского района. С тех пор о пенсионере ничего неизвестно. В региональном СК возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины.
Новость №3. В омском аэропорту случилась массовая задержка рейсов
Сегодня утром из-за метели в омском аэропорту случилась массовая задержка самолетов. Дожидаться, начиная с ночи, омичам пришлось рейсов до Иркутска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи и Уфы. Время задержки составило от 15 минут до 2,5 часов. Помимо этого, из-за непогоды сегодня на запасной аэропорт отправился самолет, который следовал из Сочи в Омск.