Запасайтесь водой. В центре Омска полдня не будет воды по десяткам адресов

Posted 7 ноября, 02:02
Published 7 ноября, 02:02
Modified 7 ноября, 02:02
Updated 7 ноября, 02:02
В омском водоканале анонсировали очередные ремонтные работы и как следствие отключение воды у абонентов. Сегодня, 7 ноября, ресурсники займутся ремонтом водопровода на Волочаевской, 17г. Работы продлятся с 11.00 до 23.00.
Без воды придется посидеть омичам, проживающим в домах на улицах Волочаевская и Красный Путь:
Следующее отключение воды произойдет в понедельник, 11 ноября, и затронет тех, кто живет на улице 40 лет Ракетных войск, СНТ имени Левина, Степные зори, Керамик 3. Без воды также останется газовая котельная тепловой компании, воинская часть и водоразборная колонка на Смоленской. Точный перечень адресов на фото:
Неудобства омичам 11 ноября придется потерпеть с 11.00 до 19.00. За восемь часов сотрудники водоканала рассчитывают отремонтировать водопровод в поселке Степной.
В конце октября, напомним, целый район остался без электричества. Оно вернулось в дома жителей Оконешниковского района только через сутки.