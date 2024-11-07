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Posted 7 ноября, 02:02

Published 7 ноября, 02:02

Modified 7 ноября, 02:02

Updated 7 ноября, 02:02

Десятки домов в центре Омска 7 ноября останутся без воды

Запасайтесь водой. В центре Омска полдня не будет воды по десяткам адресов

7 ноября 2024, 02:02
Фото: Изображение Midjourney.

Десятки домов в центре Омска 7 ноября останутся без воды

Сотрудникам водоканала потребовалось отремонтировать водопровод на Волочаевской. Работы продлятся с 11.00 до 23.00 часов.

В омском водоканале анонсировали очередные ремонтные работы и как следствие отключение воды у абонентов. Сегодня, 7 ноября, ресурсники займутся ремонтом водопровода на Волочаевской, 17г. Работы продлятся с 11.00 до 23.00.

Без воды придется посидеть омичам, проживающим в домах на улицах Волочаевская и Красный Путь:

Отключение воды 7 ноябряОтключение воды 7 ноября
Отключение воды 7 ноября. Фото: Омский водоканал

Следующее отключение воды произойдет в понедельник, 11 ноября, и затронет тех, кто живет на улице 40 лет Ракетных войск, СНТ имени Левина, Степные зори, Керамик 3. Без воды также останется газовая котельная тепловой компании, воинская часть и водоразборная колонка на Смоленской. Точный перечень адресов на фото:

Отключение воды 11 ноябряОтключение воды 11 ноября
Отключение воды 11 ноября. Фото: Омский водоканал

Неудобства омичам 11 ноября придется потерпеть с 11.00 до 19.00. За восемь часов сотрудники водоканала рассчитывают отремонтировать водопровод в поселке Степной.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Ремонт водопровода
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