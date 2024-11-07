Запасайтесь водой. В центре Омска полдня не будет воды по десяткам адресов

Следующее отключение воды произойдет в понедельник, 11 ноября, и затронет тех, кто живет на улице 40 лет Ракетных войск, СНТ имени Левина, Степные зори, Керамик 3. Без воды также останется газовая котельная тепловой компании, воинская часть и водоразборная колонка на Смоленской. Точный перечень адресов на фото: