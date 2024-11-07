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Пропал мужчина

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Отключение воды, пропажа пенсионера и проблемы с авиасообщением. Омск сегодня
7 ноября, 14:57
Местонахождение неизвестно. В Омской области пятый год ищут 50-летнего мужчину
Сотрудники регионального УМВД продолжают искать 50-летнего жителя Омского района, который ушел с территории строительной площадки и пропал.
3 августа, 09:46
Был пьян. В Омске ищут мужчину, пропавшего три года назад
Исчезновение произошло на территории дачного поселка.
18 июля, 11:39
Сестра искала сама. В Омске пропал лысый мужчина со шрамом на губе
Правоохранительные органы рассказали, как выглядит пропавший.
13 июля, 04:05
Прошло больше месяца. В омском селе пропал мужчина с татуировкой на руке
9 июля, 06:31
Нужна помощь. В Омске с февраля ищут без вести пропавшего вахтовика
Региональный поисковый отряд просит помочь в поисках мужчины.
22 июня, 10:58
Местонахождение неизвестно. В омских Нефтяниках пропал 34-летний мужчина
Омич вышел из дома на проспекте Мира 20 марта, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
28 марта, 09:05
Не выходит на связь. В Омске ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад
10 февраля омич вышел из больницы в Ленинском округе, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
16 марта, 09:40
Искали четыре дня. В Омске нашли исчезнувшего молодого человека на белой иномарке
Поисковики рассказали, что омич жив, но не дают подробностей по поводу того, где находился все это время пропавший.
15 марта, 06:53
2023
Молчит с октября. Омичка сообщила об исчезновении своего 57-летнего кареглазого отца
Девушка обратилась в правоохранительные органы за помощью, в регионе объявили поиски пропавшего.
13 декабря 2023, 09:37
Местонахождение неизвестно. В Омске ищут немого 40-летнего мужчину
Омич пропал 6 декабря, с тех пор никакой информации о нем нет.
8 декабря 2023, 11:53
В Омске разыскивают мужчину в рабочей форме, который пропал больше двух месяцев назад
Информация об этом появилась на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в соцсети.
5 декабря 2023, 12:33
На работу не приехал. В Омской области три дня ищут мужчину в темно-фиолетовой куртке
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
30 ноября 2023, 09:22
В тяжелом состоянии. Пропавшего две недели назад омича нашли на улице с обморожением
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
28 ноября 2023, 08:38
Короткие волосы, выделяющиеся уши. В Омске ищут мужчину на белой легковушке
Автомобилист исчез пять дней назад и до сих пор не вышел на связь.
15 ноября 2023, 14:32
Ушел на рыбалку и не вернулся. В Омской области ищут бесследно пропавшего мужчину
Сообщение о поисках появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети.
10 ноября 2023, 11:10
Шрам под глазом, отсутствуют зубы. В Омске ищут 31-летнего пропавшего мужчину
Омич ушел из дома 8 октября и до настоящего времени не вернулся.
31 октября 2023, 03:19
Исчез три месяца назад. В Омске ищут мужчину, пропавшего еще в августе
О продолжении поисков 71-летнего омича сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас-Омск».
30 октября 2023, 12:38
Исчезающие люди, голодающие дети и новогодняя атмосфера. Омск сегодня
18 октября 2023, 13:57
Пропал человек. Омские полицейские ищут мужчину в камуфлированном костюме
В правоохранительные органы обратился сосед пропавшего омича.
5 октября 2023, 02:26

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