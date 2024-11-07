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Posted 7 ноября, 05:18

Published 7 ноября, 05:18

Modified 7 ноября, 05:23

Updated 7 ноября, 05:23

Сразу десять рейсов задержали в Омском аэропорту из-за сильной метели

Сразу десять рейсов задержали в Омском аэропорту из-за сильной метели

7 ноября 2024, 05:18
Фото: 1MI.
К задержкам привели позднее прибытие самолетов в Омск, неблагоприятная погода и обработка воздушных суден.

Продолжающиеся на протяжении двух дней снегопады в Омске повлияли и на работу местного аэропорта. Сегодня утром с задержкой из нашего города вылетело сразу 10 самолетов.

В пресс-службе Омского аэропорта пояснили, что задержки произошли из-за позднего прибытия самолетов, неблагоприятной погоды и обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Фото: Скриншот онлайн-табло Омского аэропорта

Дожидаться, начиная с ночи, омичам пришлось рейсов до Иркутска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи и Уфы. Время задержки составило от 15 минут до 2,5 часов.

Помимо этого, из-за непогоды сегодня на запасной аэропорт отправился самолет, который следовал из Сочи в Омск.

Напомним, что второй день подряд омичи стоят в 8-9-балльных пробках. Дороги загруженные не только в час-пик, но и днем.

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#Юлия Истомина#Общество#Снегопад#Самолет#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Задержка#Непогода#Рейс
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