Сразу десять рейсов задержали в Омском аэропорту из-за сильной метели

Posted 7 ноября, 05:18
Published 7 ноября, 05:18
Modified 7 ноября, 05:23
Updated 7 ноября, 05:23
Продолжающиеся на протяжении двух дней снегопады в Омске повлияли и на работу местного аэропорта. Сегодня утром с задержкой из нашего города вылетело сразу 10 самолетов.
В пресс-службе Омского аэропорта пояснили, что задержки произошли из-за позднего прибытия самолетов, неблагоприятной погоды и обработки самолетов противообледенительной жидкостью.
Дожидаться, начиная с ночи, омичам пришлось рейсов до Иркутска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Сочи и Уфы. Время задержки составило от 15 минут до 2,5 часов.
Помимо этого, из-за непогоды сегодня на запасной аэропорт отправился самолет, который следовал из Сочи в Омск.
Напомним, что второй день подряд омичи стоят в 8-9-балльных пробках. Дороги загруженные не только в час-пик, но и днем.