Потоп после пожара, «культурный» мошенник и сюрпризы от погоды. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Новость №1. После крупного пожара на 19-й Линии начало топить близлежащие частные дома
Жители частного сектора в Центральном округе пожаловались на затопление улиц и придомовых территорий после пожара, который случился несколько дней назад. По словам местных, они пытались связаться с аварийной службой водоканала, но никакой реакции от организации не поступило. Вода, тем временем, наполняет яму, которая образовалась из-за хлопка газа. Ситуацией занялся Виталий Хоценко.
Новость №2. Худрук «Пятого театра» получил 5 лет лишения свободы за миллионные махинации
Первомайский районный суд вынес приговор художественному руководителю «Пятого театра» Никите Гриншпуну. Мужчина по фиктивным документам устроил в учреждение свою знакомую, за которую после получал зарплату. Такие действия причинили материальный ущерб театру на сумму более 1,1 млн рублей. Суд назначил Никите Гриншпуну наказание в виде 5 лет лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 8,5 млн рублей.
Новость №3. В ближайшие дни Омскую область снова накроют ливни и штормовой ветер
В ближайшие дни Омскую область снова настигнет непогода. По сообщениям синоптиков, 23 и 24 июля в регионе пройдут сильные дожди, ожидается усиление ветра до 20 м/с и, в некоторых районах области, ощутимое понижение температуры.