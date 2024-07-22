gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Иллюстрация

Потоп после пожара, «культурный» мошенник и сюрпризы от погоды. Омск сегодня

22 июля 2024, 14:29
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. После крупного пожара на 19-й Линии начало топить близлежащие частные дома

Жители частного сектора в Центральном округе пожаловались на затопление улиц и придомовых территорий после пожара, который случился несколько дней назад. По словам местных, они пытались связаться с аварийной службой водоканала, но никакой реакции от организации не поступило. Вода, тем временем, наполняет яму, которая образовалась из-за хлопка газа. Ситуацией занялся Виталий Хоценко.

«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара
Узнать подробнее

Новость №2. Худрук «Пятого театра» получил 5 лет лишения свободы за миллионные махинации

Первомайский районный суд вынес приговор художественному руководителю «Пятого театра» Никите Гриншпуну. Мужчина по фиктивным документам устроил в учреждение свою знакомую, за которую после получал зарплату. Такие действия причинили материальный ущерб театру на сумму более 1,1 млн рублей. Суд назначил Никите Гриншпуну наказание в виде 5 лет лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 8,5 млн рублей.

Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей
Узнать подробнее

Новость №3. В ближайшие дни Омскую область снова накроют ливни и штормовой ветер

В ближайшие дни Омскую область снова настигнет непогода. По сообщениям синоптиков, 23 и 24 июля в регионе пройдут сильные дожди, ожидается усиление ветра до 20 м/с и, в некоторых районах области, ощутимое понижение температуры.

Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Театры#Хищение#Пожары#Мошенники#Пожарные машины#Пожарные#Новости#Итоги дня#Последствия пожара#Ухудшение погоды#Погорельцы#Пожароопасность#Плохая погода#Опасная погода#Изменение погоды#Затопления#Подтопление#Затопление#Пятый театр#Пожарная машина#Ликвидация пожара#Художественный руководитель#Погодные условия#Жертвы пожаров#Подтопления#Затопление подвала#Хищение денег#Затопление дорог#Худрук
Подпишитесь
Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан в 2024 году
Сегодня, 06:00
Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу
Сегодня, 07:30
По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт
Сегодня, 03:03
«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара
Сегодня, 07:12
Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды
Сегодня, 11:33
Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
Сегодня, 06:50