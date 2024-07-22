Потоп после пожара, «культурный» мошенник и сюрпризы от погоды. Омск сегодня

Жители частного сектора в Центральном округе пожаловались на затопление улиц и придомовых территорий после пожара, который случился несколько дней назад. По словам местных, они пытались связаться с аварийной службой водоканала, но никакой реакции от организации не поступило. Вода, тем временем, наполняет яму, которая образовалась из-за хлопка газа. Ситуацией занялся Виталий Хоценко.