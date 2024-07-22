«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара

На кадрах, появившихся в социальных сетях омичей видно, что источник потопа — люк рядом с водозаборной колонкой. По словам автора видео, жители пытались связаться с аварийной службой водоканала несколько раз, но никакой реакции от организации не поступило. Как рассказала женщина, им сказали просто ждать.