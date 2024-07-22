gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

иллюстрация

«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара

22 июля 2024, 07:12
Фото: 1MI
иллюстрация

Жителей Омска, переживших крупный пожар на 19-й линии, затопила колонка

Видео, снятое в минувшее воскресенье одной из местных жительниц, появилось в социальных сетях: водозаборная колонка понемногу топит участки людей и кратер, где находился поврежденный газопровод.

На кадрах, появившихся в социальных сетях омичей видно, что источник потопа — люк рядом с водозаборной колонкой. По словам автора видео, жители пытались связаться с аварийной службой водоканала несколько раз, но никакой реакции от организации не поступило. Как рассказала женщина, им сказали просто ждать.

Кроме того, судя по видеозаписи, потоп был достаточно продолжительным: участок, где располагается колонка, в лужах, а по проезжей части текут целые ручьи. Также женщина обратила внимание на воду, скапливающуюся в яме, образовавшейся из-за хлопка газа: поврежденный газопровод затопило, а края ямы уже обваливаются из-за воды.

Напомним, ранее Город55 сообщал об обследовании специалистами министерства труда пострадавших от пожаров домов — по поручению губернатора Омской области местным жителям стараются оказать всю необходимую помощь: гуманитарную, юридическую и психологическую.

В омском минтруда рассказали о мерах помощи пострадавшим в пожаре на 18-й Линии
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Авария#Губернатор#Водоканал#Жители#Помощь#Потоп#Новости#Гуманитарная помощь#Газопровод#Юридическая помощь#Специалисты#Город55#Министерство труда
Подпишитесь
Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан в 2024 году
Сегодня, 06:00
Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу
Сегодня, 07:30
По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт
Сегодня, 03:03
Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды
Сегодня, 11:33
Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
Сегодня, 06:50