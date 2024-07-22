«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
На кадрах, появившихся в социальных сетях омичей видно, что источник потопа — люк рядом с водозаборной колонкой. По словам автора видео, жители пытались связаться с аварийной службой водоканала несколько раз, но никакой реакции от организации не поступило. Как рассказала женщина, им сказали просто ждать.
Кроме того, судя по видеозаписи, потоп был достаточно продолжительным: участок, где располагается колонка, в лужах, а по проезжей части текут целые ручьи. Также женщина обратила внимание на воду, скапливающуюся в яме, образовавшейся из-за хлопка газа: поврежденный газопровод затопило, а края ямы уже обваливаются из-за воды.
Напомним, ранее Город55 сообщал об обследовании специалистами министерства труда пострадавших от пожаров домов — по поручению губернатора Омской области местным жителям стараются оказать всю необходимую помощь: гуманитарную, юридическую и психологическую.