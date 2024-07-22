Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Первомайский районный суд вынес приговор художественному руководителю «Пятого театра» Никите Гриншпуну. Он признан виновным в крупном хищении чужого имущества с использованием служенного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Суд установил, что Гриншпун устроил свою знакомую на работу в театр по фиктивным документам. Она якобы выполняла обязанности менеджера по рекламе. На деле женщина в учреждении не работала, а зарплату, которая ей начислялась, переводила подсудимому. Схема работала два года, с 2018 по 2020. Такие действия худрука причинили материальный ущерб театру на сумму более 1,1 млн рублей.
В результате суд назначил Никите Гриншпуну наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина также будет обязан выплатить штраф в размере 8,5 млн рублей.