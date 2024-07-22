Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей

Суд установил, что Гриншпун устроил свою знакомую на работу в театр по фиктивным документам. Она якобы выполняла обязанности менеджера по рекламе. На деле женщина в учреждении не работала, а зарплату, которая ей начислялась, переводила подсудимому. Схема работала два года, с 2018 по 2020. Такие действия худрука причинили материальный ущерб театру на сумму более 1,1 млн рублей.