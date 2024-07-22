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Хищение денег

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Потоп после пожара, «культурный» мошенник и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
22 июля, 14:29
Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей
Художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун получил 5 лет лишения свободы за хищение у учреждения 1 миллиона рублей.
22 июля, 12:10
Тратили деньги на кредиты и кафе. В Омске осудят двух бизнесменов за обман дольщиков
2 июля, 05:12

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