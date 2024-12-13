«Родственник попал в беду». Житель Калачинска получил «условку» за мошенничество

21-летний житель Калачинска состоял в группе мошенников, которые обманывали людей по схеме «Родственник попал в беду». Обвиняемый забирал деньги у родственников и переводил их на счета сообщников, оставляя себе небольшой процент.