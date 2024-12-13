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Хищение

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2024
Омского министра Дениса Цуканова отправили под домашний арест на два месяца
13 декабря, 16:59
ГК «Титан» инициировала возбуждение уголовного дела о хищении более 1,6 млрд рублей
15 октября, 08:27
Потоп после пожара, «культурный» мошенник и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
22 июля, 14:29
Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей
Художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун получил 5 лет лишения свободы за хищение у учреждения 1 миллиона рублей.
22 июля, 12:10
В Омске осудят экс-худрука «Пятого театра» Гриншпуна за растрату более 1 млн рублей
27 июня, 05:14
В Омске будут судить грузчика, который украл у своего работодателя сейф с 1 млн
Злоумышленник потратил деньги на одежду, украшения, алкоголь и развлечения.
25 июня, 11:03
«Родственник попал в беду». Житель Калачинска получил «условку» за мошенничество
21-летний житель Калачинска состоял в группе мошенников, которые обманывали людей по схеме «Родственник попал в беду». Обвиняемый забирал деньги у родственников и переводил их на счета сообщников, оставляя себе небольшой процент.
24 июня, 06:17
Брала займы на клиентов. В Омске осудили менеджера микрозаймов за кражу 1 млн рублей
Менеджер микрокредитной организации подделывала договоры займа и другие документы от имени клиентов, которые ранее брали займы в этой компании. Таким образом, сотрудница украла свыше 1 млн рублей.
13 июня, 08:11
Реальный срок. Омский суд наказал главу «Строймеханизации» за кражу 35 млн рублей
27 мая, 03:09
Попалась на удочку мошенников. Пожилая омичка потеряла миллион на «инвестициях»
20 апреля, 06:23
Наживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию
Молодые люди обманывали пенсионеров, сообщая им, что их родственники попали в ДТП и срочно нужны деньги, за что получали небольшой процент.
28 марта, 04:52
Несколько тонн пустоты. Покупка контейнера обернулась потерей денег для омича
Обещанную тару мужчине так и не доставили — продавец оказался мошенником.
17 марта, 12:41
Осудили на 2 года. Экс-главу омского ТСН отправили в тюрьму за присвоение 3,8 млн
Также осужденной придется полностью возместить ущерб.
4 марта, 06:10
Омских бизнесменов посадили на 6,5 лет за кражу 54 млн у «Зерна Сибири»
28 февраля, 03:36
Ничего не учит. 66-летняя учительница из Омска за два дня отдала мошенникам 2,3 млн
Женщина таким образом пыталась защитить свои средства от мошенников.
24 февраля, 05:29
Дачные похитители. Рецидивистам из Омска грозит 5 лет тюрьмы за кражи у дачников
Дело одного из сообщников закрыли после его смерти.
21 февраля, 06:18
Наворовал на 47 млн. Экс-председателя правления ЖСК отправили в тюрьму на 6 лет
Апелляционные жалобы остались без удовлетворения.
15 февраля, 07:47
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Обвиняемый действовал в составе организованной группы.
14 февраля, 03:41
Пожилой омич лишился денег, пытаясь посмотреть интимные фото виртуальной знакомой
Мошенники похитили со счета мужчины больше 17 тысяч рублей.
27 января, 10:12
2023
Грозит до 6 лет. В Омске будут судить подрядчика за хищение денег на благоустройстве
25 октября 2023, 04:07

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