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Театры

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2024
Виталий Хоценко обсудил с министром культуры РФ итоги нацпроекта «Культура»
Омская область получит 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры.
22 ноября, 04:45
Идея для фото. У омского ТЮЗа установили фигуру Дон Кихота и осла с оруженосцем
16 августа, 13:13
Потоп после пожара, «культурный» мошенник и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
22 июля, 14:29
Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей
Художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун получил 5 лет лишения свободы за хищение у учреждения 1 миллиона рублей.
22 июля, 12:10
Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня
8 июля, 14:31
Стало плохо с сердцем. Артист Юрий Ицков попал с больницу на гастролях в Омске
3 июня, 09:38
Акцент на будущем. Стенд Омской области на выставке «Россия» полностью обновили
Обновленная экспозиция сфокусирована вокруг перспектив детей и молодежи.
25 апреля, 13:04
В Омск приедут члены жюри национальной театральной премии «Золотая маска»
Жюри посмотрят два спектакля Омского академического театра драмы — «Небо позднего августа» и «Мой дедушка был вишней», а также кукольный спектакль «Арлекина» «Винни-Пух».
11 марта, 12:10
В омском театре «Студия Л. Ермолаевой» назначили нового художественного руководителя
Им стал заслуженный артист России Сергей Волков.
9 января, 11:28
2023
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
21 декабря 2023, 06:02
Она сказала да! Омич сделал предложение возлюбленной во время спектакля в театре
Это произошло вчера, 17 ноября, во время постановки «Шалый» (16+).
18 ноября 2023, 13:53
Стало известно имя нового главного режиссера омского «Пятого театра»
Эту должность заняла Людмила Исмайлова.
2 ноября 2023, 10:42
Для отличников учебы и ребят из многодетных семей. Где в Омске пройдут мэрские елки
27 октября 2023, 04:41
В Омской области у Северного драмтеатра имени Ульянова появился новый директор
Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ на прошлой неделе, 11 сентября.
19 сентября 2023, 12:10

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