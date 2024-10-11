gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Пятый театр

Выбрать дату
2024
Ветер и гололедица. В Омске образовались 8-балльные пробки из-за мокрого снега
11 октября, 03:25
Омская актриса из Пятого театра снялась в сериале на ТВ-3
Ирина Князьниделина, появившийся в мистической комедии, поделилась впечатлениями от съемки.
8 октября, 04:33
Необычная подсветка и новый фасад. Омский Пятый театр отремонтируют за 8,5 миллионов
28 августа, 07:06
Потоп после пожара, «культурный» мошенник и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
22 июля, 14:29
Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей
Художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун получил 5 лет лишения свободы за хищение у учреждения 1 миллиона рублей.
22 июля, 12:10
2023
Стало известно имя нового главного режиссера омского «Пятого театра»
Эту должность заняла Людмила Исмайлова.
2 ноября 2023, 10:42
Новый этап творчества. В Омске из «Пятого театра» ушел главный режиссер
Максим Кальсин проработал в учреждении культуры больше трех лет.
2 ноября 2023, 02:59
Скостили на год. В Омске экс-худруку «Пятого театра» Гриншпуну смягчили приговор
13 июня 2023, 06:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика