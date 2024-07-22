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Погорельцы

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Потоп после пожара, «культурный» мошенник и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
22 июля, 14:29
Нашли временное жилье. Погорельцам дома на 20 лет РККА в Омске материально помогут
От огня пострадали 13 жильцов, которым предоставили квартиры в маневренном фонде.
22 января, 12:16
Губернатор Хоценко поручил помочь погорельцам из омского села Старокарасук
Огонь лишил дома сразу 12 человек.
12 января, 09:28
2023
Омским погорельцам из дома на бульваре Победы дадут временное жилье
16 июля 2023, 04:16
Пострадало 47 квартир из 99. В Омске начали ремонт пятиэтажки, загоревшейся от молнии
Жильцам дома предлагалось жилье из маневренного фонда, но обращений от них не поступало.
10 июля 2023, 10:02
Появились фото из квартиры, с которой начался пожар в доме на Волгоградской в Омске
27 июня 2023, 11:25
В Омской области на покупку домов для погорельцев выделили 9 млн рублей
18 мая 2023, 05:26
Погорельцам из Тарского района Омской области помогут подобрать жилье
Им уже выплатили компенсацию — по 150 тысяч рублей.
8 мая 2023, 03:35
Важно. В Омской области приобретут жилье для пострадавших от пожаров
В Крутинском районе — 11 домов, в Тюкалинском — шесть.
30 апреля 2023, 08:10
Погорельцам из омского села Чистоозерье выплатят по 150 тысяч
Врио губернатора встретился с местными жителями, которые накануне пережили сильный пожар.
28 апреля 2023, 05:10

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