Скандальный жилой дом, магнитные бури и новые больницы. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Новость №1. Глава следкома поручил провести проверку в доме на Пригородной
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушений прав жителей домов на улице Пригородной. Выяснилось, что в зданиях, которые были построены в 2013 и 2015 годах, есть проблемы с затоплением подвалов сточными водами. В ситуацию вмешались правоохранители, так как проблема не была решена даже после обращений омичей в различные инстанции.
Новость №2. В разгар лета Омскую область накроет магнитная буря
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили, что скоро в Омскую область придут магнитные бури Они будут соответствовать значению G1 (слабая буря). Также магнитосфера будет возбужденной в ближайшее воскресенье, 16 июня. В такие периоды у метеозависимых людей могут возникать головные боли, слабость, скачки артериального давления, бессонница или сонливость.
Новость №3. Министерство здравоохранения РФ поддержит строительство двух омских больниц
Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, что Минздрав готов поддержать строительство в Омске двух медицинских учреждений — операционного корпуса КМХЦ за 2,1 млрд рублей и лечебного корпуса онкодиспансера за 3,7 млрд рублей. Из федерального бюджета в проекты планируется вложить 1,7 млрд рублей и 3,1 млрд рублей соответственно.