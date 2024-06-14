Скандальный жилой дом, магнитные бури и новые больницы. Омск сегодня

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушений прав жителей домов на улице Пригородной. Выяснилось, что в зданиях, которые были построены в 2013 и 2015 годах, есть проблемы с затоплением подвалов сточными водами. В ситуацию вмешались правоохранители, так как проблема не была решена даже после обращений омичей в различные инстанции.