gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Иллюстрация

Скандальный жилой дом, магнитные бури и новые больницы. Омск сегодня

14 июня 2024, 14:15
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Глава следкома поручил провести проверку в доме на Пригородной

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушений прав жителей домов на улице Пригородной. Выяснилось, что в зданиях, которые были построены в 2013 и 2015 годах, есть проблемы с затоплением подвалов сточными водами. В ситуацию вмешались правоохранители, так как проблема не была решена даже после обращений омичей в различные инстанции.

Бастрыкин отреагировал на жалобу омской сироты, которая получила жилье на болоте
Узнать подробнее

Новость №2. В разгар лета Омскую область накроет магнитная буря

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили, что скоро в Омскую область придут магнитные бури Они будут соответствовать значению G1 (слабая буря). Также магнитосфера будет возбужденной в ближайшее воскресенье, 16 июня. В такие периоды у метеозависимых людей могут возникать головные боли, слабость, скачки артериального давления, бессонница или сонливость.

Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря
Узнать подробнее

Новость №3. Министерство здравоохранения РФ поддержит строительство двух омских больниц

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, что Минздрав готов поддержать строительство в Омске двух медицинских учреждений — операционного корпуса КМХЦ за 2,1 млрд рублей и лечебного корпуса онкодиспансера за 3,7 млрд рублей. Из федерального бюджета в проекты планируется вложить 1,7 млрд рублей и 3,1 млрд рублей соответственно.

Ко Дню медицинского работника. Минздрав поддержит строительство двух больниц в Омске
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Строительство#Уголовное дело#Больница#Медицина#Магнит#Новости#Больницы#Итоги дня#Строительство дома#Следствие#Медучреждение#Магнитная буря#Уголовное#Детская больница#Магнитные бури#Следственные органы#Магнитосфера#Медпомощь#Магнитное поле#Следственное управление#Медучреждения
Подпишитесь
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Сегодня, 04:44
«Ждите»: в омских Нефтяниках на неделю задержали подачу горячей воды
Сегодня, 10:42
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
Сегодня, 08:31
Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67
Сегодня, 06:36
Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря
Сегодня, 05:32
Готовьте тазики. В Омске больше тысячи строений скоро останутся без горячей воды
Сегодня, 09:11
"