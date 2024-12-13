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Детская больница

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2024
Кадровая перестановка: в детской больнице Омска сменился главврач
13 декабря, 07:54
Скандальный жилой дом, магнитные бури и новые больницы. Омск сегодня
14 июня, 14:15
Омскую детскую туберкулезную клиническую больницу ликвидировали
Медицинское учреждение, в рамках реорганизации, объединили с Клиническим туберкулезным диспансером.
14 января, 07:05
Строители отстали по срокам с возведением детской инфекционки в Омске
8 января, 11:34
2023
Лишился передних зубов. В Омской области ребенок пострадал от взрыва петарды
27 декабря 2023, 07:44
Тушили окурки об детей. Юрист рассказал о посещении Большеуковского дома детства
7 ноября 2023, 13:48
Виталий Хоценко рассказал, как идет стройка детской инфекционной больницы в Омске
В настоящее время на площадке трудятся 65 человек и 10 единиц техники.
17 октября 2023, 08:26
Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье
1 августа 2023, 08:15
В Омске началось строительство детского инфекционного стационара
На улице Перелета, 9 стартовали работы по строительству больничного комплекса для детей от 0 до 18 лет.
31 июля 2023, 14:15
Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы
24 июля 2023, 07:20
Детскую инфекционную больницу на 300 мест в Омске будут строить военные
22 июня 2023, 05:51
В Омске девочка чуть не лишилась пальца, упав с электросамоката
Ребенку понадобилась операция и кожная пластика.
8 июня 2023, 06:46
Физиотерапия плесенью. Омичи пожаловались на состояние детской поликлиники
Родители просят профильное ведомство решить эту проблему.
4 мая 2023, 08:19
Смерть наступила через час. В омской больнице умер восьмилетний мальчик
Ребенок находился в тяжелом состоянии, когда поступил в медучреждение.
12 апреля 2023, 06:10
Омские врачи поставили на ноги 4-летнего малыша после тяжелейшей травмы
Операция шла четыре часа.
8 марта 2023, 04:03
Уже 7 млрд. В Омск на строительство детской инфекционки направят деньги из Москвы
18 февраля 2023, 05:26
Омичка сбежала из больницы с полугодовалым ребенком из-за тараканов и «отравления»
Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на антисанитарию в Областной детской клинической больнице.
3 февраля 2023, 07:04
2022
Встал поперек горла. Омские врачи спасли малыша, задыхавшегося из-за хряща в бронхе
Мальчику сделали бронхоскопию и удалили застрявший куриный хрящ.
19 ноября 2022, 04:23
На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Людмила Маслакова 36 лет занимала пост главврача детской городской больницы № 4 и не согласна с увольнением.
14 ноября 2022, 08:01
В омском минздраве рассказали, как будут работать поликлиники в праздничные дни
С 4 по 6 ноября график работы в медицинских учреждениях немного изменен.
4 ноября 2022, 08:33

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