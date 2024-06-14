gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Иллюстрация

Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря

14 июня 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В разгар лета Омскую область накроет магнитная буря

Магнитные бури могут являться причиной дискомфорта и недомогания.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Омскую область 7 и 8 июля придут магнитные бури. Они будут соответствовать значению G1 (слабая бури). Также магнитосфера будет возбужденной в ближайшее воскресенье, 16 июня.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури могут являться причиной дискомфорта и недомогания. Частыми проблемами в условиях повышенного магнитного воздействия на организм человека, являются головные боли, слабость, скачки артериального давления, бессонница или сонливость, панические атаки.

Все новые всплески. Омичи столкнутся с последствиями особенно мощной магнитной бури
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Здоровье#Погода#Омск#Омская область#Магнитная буря#Магнитосфера
Подпишитесь
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
Вчера, 09:36
Важно. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной
Сегодня, 03:42
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Сегодня, 04:44
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
Вчера, 06:44
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
Сегодня, 02:57
Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди
Вчера, 10:20
"