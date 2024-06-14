Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Омскую область 7 и 8 июля придут магнитные бури. Они будут соответствовать значению G1 (слабая бури). Также магнитосфера будет возбужденной в ближайшее воскресенье, 16 июня.