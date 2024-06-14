Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Омскую область 7 и 8 июля придут магнитные бури. Они будут соответствовать значению G1 (слабая бури). Также магнитосфера будет возбужденной в ближайшее воскресенье, 16 июня.
Магнитные бури могут являться причиной дискомфорта и недомогания. Частыми проблемами в условиях повышенного магнитного воздействия на организм человека, являются головные боли, слабость, скачки артериального давления, бессонница или сонливость, панические атаки.