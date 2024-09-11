Медучреждения

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Сентябрь
«Газпромнефть-СМ» обеспечила скорую помощь омской ОДКБ необходимыми моторными маслами
11 сентября, 03:55
Июль
Общегородской потоп, подозрительная клиника и пожар под дождем. Омск сегодня
17 июля, 14:13
Июнь
Скандальный жилой дом, магнитные бури и новые больницы. Омск сегодня
14 июня, 14:15
Ко Дню медицинского работника. Минздрав поддержит строительство двух больниц в Омске
14 июня, 09:55
Будьте внимательны. Омичам рассказали, как будут работать поликлиники в День России
11 июня, 10:18
Май
Хорошие показатели. Средняя продолжительность жизни омичей достигла почти 72 лет
22 мая, 07:50

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