Бастрыкин отреагировал на жалобу омской сироты, которая получила жилье на болоте

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы 26-летней сироты из Омской области. В группе следователя в соцсети девушка рассказала, что в 2021 году с ней заключили договор социального найма на квартиру в поселке Любинском. Дом, где находится помещение, стоит в болотистой местности, вокруг нет асфальта. Кроме того, в непогоду к зданию невозможно подобраться.