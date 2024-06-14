gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Бастрыкин поручил проверить жалобу омской сироты, получившей жилье на болоте

Бастрыкин отреагировал на жалобу омской сироты, которая получила жилье на болоте

14 июня 2024, 11:23
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил проверить жалобу омской сироты, получившей жилье на болоте

26-летняя сирота из Омской области обратилась к главе СК за помощью и рассказала об ущемлении прав: ей выдали жилое помещение, к которому невозможно подобраться.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы 26-летней сироты из Омской области. В группе следователя в соцсети девушка рассказала, что в 2021 году с ней заключили договор социального найма на квартиру в поселке Любинском. Дом, где находится помещение, стоит в болотистой местности, вокруг нет асфальта. Кроме того, в непогоду к зданию невозможно подобраться.

По словам сироты, обращения в администрацию поселения не принесли результатов. По этой причине Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СКР провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Вопрос находится на контроле.

Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Сирота#Сироты#Следком#Дети-сироты#Новости#Александр Бастрыкин#Жилье для детей сирот#Следствие#Квартиры для сирот#Следственные органы
Подпишитесь
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Сегодня, 04:44
«Ждите»: в омских Нефтяниках на неделю задержали подачу горячей воды
Сегодня, 10:42
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
Сегодня, 08:31
Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67
Сегодня, 06:36
Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря
Сегодня, 05:32
Готовьте тазики. В Омске больше тысячи строений скоро останутся без горячей воды
Сегодня, 09:11
"