gorod55.ru
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Магнитное поле

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Октябрь
Скоро жителей Омской области настигнет мощная магнитная буря
Магнитосфера будет возбуждена уже завтра, 25 октября.
24 октября, 13:01
Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня
10 октября, 15:27
Приближение магнитных бурь, таксист-извращенец и семья миллионеров. Омск сегодня
2 октября, 15:22
Сентябрь
Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня
17 сентября, 15:01
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52
Август
Прохлада и влажность. Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей на неделе
18 августа, 14:06
Пожар из-за самоката, утки в канализации и магнитные бури в День города. Омск сегодня
2 августа, 14:26
Июль
Травма лидера «Авангарда», нашествие магнитных бурь и гибель школьницы. Омск сегодня
29 июля, 14:08
Июнь
Скандальный жилой дом, магнитные бури и новые больницы. Омск сегодня
14 июня, 14:15
«Паводок» в подвале, солнечная активность и ухудшение погоды. Омск в воскресенье
9 июня, 13:45
Все новые всплески. Омичи столкнутся с последствиями особенно мощной магнитной бури
9 июня, 08:34
Май
Фон нестабилен. Специалисты пообещали омичам несколько дней магнитных бурь
19 мая, 06:44
Очередная волна магнитной бури обрушится на Землю сегодня
Сегодня, 13 мая, на Земле бушует мощная магнитная буря. Астрономы оценивают ее индекс в 7 баллов. Уровень — G3. Подробности читайте в материале Города55.
13 мая, 09:21
Апрель
Сильные магнитные бури ударят по Земле на этой неделе
В ближайшее время по Земле ударят две магнитные бури подряд. Астрономы накануне заметили, что на Солнце произошло сразу четыре вспышки. Подробности — в материале Города55.
24 апреля, 09:32
Жителям Земли грозит опасность из-за серьезных вспышек на Солнце
Астрономы говорят о серьезных изменениях на Солнце, которые могут повлиять на планету. О прогнозах экспертов — в материале Города55.
19 апреля, 15:06
Март
Метеозависимые, готовьтесь. Скоро Омскую область накроет магнитная буря
Согласно прогнозу, жителям региона стоит ожидать магнитную бурю уже через несколько дней — 20 и 21 марта.
19 марта, 09:22
Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня
4 марта, 14:21
Февраль
Кошмар метеозависимых. На Омск надвигается мощная геомагнитная буря
4 февраля, 06:23

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