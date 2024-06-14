gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Министерство здравоохранения РФ поддержит строительство двух больниц в Омске

Ко Дню медицинского работника. Минздрав поддержит строительство двух больниц в Омске

14 июня 2024, 09:55
Фото: 1MI

Министерство здравоохранения РФ поддержит строительство двух больниц в Омске

О том, что министерство здравоохранения РФ готово поддержать строительство в Омске двух медицинских учреждений, рассказал депутат Госдумы Олег Смолин.

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, что министерство здравоохранения РФ готово поддержать строительство в Омске двух медицинских учреждений — операционного корпуса КМХЦ и лечебного корпуса онкодиспансера.

«Как раз ко Дню медицинского работника пришло письмо от министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Это результат нашей встречи в мае», — написал Смолин в своем телеграм-канале.

На строительство лечебного корпуса будет потрачено более 3,7 млрд рублей, ввести его в эксплуатацию планируется в 2028 году. Вложение из федерального бюджета составит 3,1 млрд рублей. Возведение операционного корпуса КМХЦ обойдется в 2,1 млрд рублей, срок сдачи в эксплуатацию — 2027 год. Из федерального бюджета на этот проект будет выделено 1,7 млрд рублей.

Кроме того, в минздраве отметили, что готовы содействовать и в постройке детской инфекционной больницы на Левом берегу, но только при условии, что регион ускорит темп работы. Сейчас объект готов менее чем на 2%.

Фото: Депутат Госдумы Олег Смолин

Напомним, что комплекс медико-хирургического центра расположится на улице Булатова, а онкологический диспансер — на Завертяева.

Федералы обещают поддержать. В Центральном округе Омска появятся две новые больницы
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Минздрав#Россия#Строительство#Больница#Медицина#Новости#Больницы#Медики#Медучреждение#Медучреждения
Подпишитесь
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Сегодня, 04:44
«Ждите»: в омских Нефтяниках на неделю задержали подачу горячей воды
Сегодня, 10:42
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
Сегодня, 08:31
Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67
Сегодня, 06:36
Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря
Сегодня, 05:32
Готовьте тазики. В Омске больше тысячи строений скоро останутся без горячей воды
Сегодня, 09:11
"