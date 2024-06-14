Ко Дню медицинского работника. Минздрав поддержит строительство двух больниц в Омске

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, что министерство здравоохранения РФ готово поддержать строительство в Омске двух медицинских учреждений — операционного корпуса КМХЦ и лечебного корпуса онкодиспансера.
«Как раз ко Дню медицинского работника пришло письмо от министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Это результат нашей встречи в мае», — написал Смолин в своем телеграм-канале.
На строительство лечебного корпуса будет потрачено более 3,7 млрд рублей, ввести его в эксплуатацию планируется в 2028 году. Вложение из федерального бюджета составит 3,1 млрд рублей. Возведение операционного корпуса КМХЦ обойдется в 2,1 млрд рублей, срок сдачи в эксплуатацию — 2027 год. Из федерального бюджета на этот проект будет выделено 1,7 млрд рублей.
Кроме того, в минздраве отметили, что готовы содействовать и в постройке детской инфекционной больницы на Левом берегу, но только при условии, что регион ускорит темп работы. Сейчас объект готов менее чем на 2%.
Напомним, что комплекс медико-хирургического центра расположится на улице Булатова, а онкологический диспансер — на Завертяева.