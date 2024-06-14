Ко Дню медицинского работника. Минздрав поддержит строительство двух больниц в Омске

На строительство лечебного корпуса будет потрачено более 3,7 млрд рублей, ввести его в эксплуатацию планируется в 2028 году. Вложение из федерального бюджета составит 3,1 млрд рублей. Возведение операционного корпуса КМХЦ обойдется в 2,1 млрд рублей, срок сдачи в эксплуатацию — 2027 год. Из федерального бюджета на этот проект будет выделено 1,7 млрд рублей.