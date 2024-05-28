В омском муниципальном приюте выходили собаку, попавшую под поезд

В омском муниципальном приюте рассказали о состоянии собаки по кличке Лулу, которая попала под поезд в районе СНТ «Якорь» на прошлой неделе. Тогда сотрудники собирали средства на экстренную операцию по ампутации оставшейся части лапы щенка.