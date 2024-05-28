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В омском муниципальном приюте выходили собаку, попавшую под поезд

28 мая 2024, 09:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Сотрудники омского муниципального приюта спасли собаку, которая попала под поезд

В омском муниципальном приюте рассказали о состоянии собаки, которая попала под поезд неделю назад.

В омском муниципальном приюте рассказали о состоянии собаки по кличке Лулу, которая попала под поезд в районе СНТ «Якорь» на прошлой неделе. Тогда сотрудники собирали средства на экстренную операцию по ампутации оставшейся части лапы щенка.

Сейчас собаке ничего не угрожает, операция прошла успешно. За Лулу продолжают наблюдать врачи.

«Малышка Лулу чувствует себя хорошо! На день приносим в веткабинет, на часок оставляем погулять. Все заживает хорошо! Скоро можно будет пристраивать!» — рассказали в приюте.
Фото: БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных»
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