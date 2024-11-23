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Приют для животных

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2024
Эксклюзив. В 2024 году на омских улицах отловили больше 2,5 тысяч бездомных собак и кошек
23 ноября, 07:31
Омич стащил чужой телефон из приюта домашних животных и попал под статью
4 сентября, 04:52
Помощь «хвостикам». В омском муниципальном приюте начал работу обновленный стационар
18 августа, 10:53
Срочно требовалась помощь. В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку
В отлов муниципального приюта попал старый домашний пес, который скитался по улице в удручающем состоянии. Сотрудники оказали ему необходимую помощь и ищут хозяина.
12 июля, 09:41
«Родилась пятилапкой». В омском приюте начали искать хозяина для необычного щенка
16 апреля, 04:16
Феноменально ловкий и отважный. В омский муниципальный приют ищут сотрудника
2 апреля, 09:04
Ожоги слесаря, голодная смерть пса и разваленный роддом. Омск в пятницу
8 марта, 14:00
Семья капитана омского «Авангарда» пригласила омичей помочь собакам в приюте
2 февраля, 06:05
2023
Хвостики мерзнут тоже. В омском приюте для собак готовятся к аномальным холодам
Мэр рассказал, как в муниципальном приюте собираются позаботиться о постояльцах, чтобы те пережили морозы.
6 декабря 2023, 11:00
Шок. «Дрогнуло сердце». В Омске поймали щенка с пятью лапами
Собаке будут проводить ряд обследований, чтобы решить, что делать с аномалией.
27 ноября 2023, 08:52
Оказался на улице после смерти хозяина. В Омске неизвестные жестоко избили пса
16 ноября 2023, 04:31
Провалилась в открытый люк. Омичи вызволили собаку из глубокого колодца
5 ноября 2023, 11:24
Измученный хаски, подорожание хлеба и перевернутая маршрутка. Омск в субботу
30 сентября 2023, 14:00
Проблема бездомных собак. Новый директор приюта встретился с зоозащитниками
17 сентября 2023, 12:05
«Вот такой нежданчик». В омский приют для собак подкинули крылатого малыша
Сейчас птенец идет на поправку. Лечением занимаются волонтеры.
30 июля 2023, 13:11
2022
В Омске собираются радикально решить вопрос с отловом бездомных собак
Было бы хорошо оставлять собак в приютах, но из-за федерального законодательства это пока невозможно сделать.
22 ноября 2022, 02:26
Странная просьба. Для чего собакам из омского приюта детские скейтборды
Животные повидали ужасы человеческой жестокости.
20 ноября 2022, 09:57
Зубастый урожай. Дачников попросили не плодить собак на улицах Омска
Бессердечные омичи выгоняют собак, которых подкормили для охраны участка, дачи или стройки. Собаки отвечают агрессией всему городу.
26 октября 2022, 11:12
Омский приют «Друг» не смог оспорить долг в полмиллиона рублей за аренду земли
Общественной организации придется выплатить омской мэрии 581 тысячу рублей.
7 июля 2022, 14:35

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