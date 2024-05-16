Разорвала нос и бока. Омские волонтеры вылечили и выпустили на волю косулю Авентию

Ранее Город55 рассказывал о том, как была спасена еще одна косуля, которая застряла уже в заборе у телецентра. Животное успешно прошло курс реабилитации и получило необходимую медицинскую помощь. Теперь косуля готова к самостоятельной жизни в дикой природе. Чтобы обеспечить безопасность, косулю выпустили на волю подальше от городской черты.