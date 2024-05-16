Разорвала нос и бока. Омские волонтеры вылечили и выпустили на волю косулю Авентию

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Накануне в паблике приюта для животных «Омские хвостики» поделились радостной новостью о косуле по имени Авентия. Спасенную косулю выпустили на волю, и теперь она в безопасности и на свободе.
«Многие переживают и спрашивают, как дела у красавицы?! Рассказываем! Авентия прекрасно себя чувствует, а самое главное, что она теперь свободна и в безопасности. Мы очень-очень рады! Нам не только удалось спасти дикое животное, но и благополучно выпустить его в естественную среду», — поделились волонтеры приюта.
Также волонтеры рассказали, что в ноябре косуля оказалась в приюте «Омские хвостики». Животное застряло в заборе спального района города и, пытаясь выбраться, поранило бока и нос. Проходившая мимо омичка не смогла остаться равнодушной и сообщила о косуле в приют. Волонтеры оказали Авентии необходимую помощь: провели операцию и курс реабилитации.
Ранее Город55 рассказывал о том, как была спасена еще одна косуля, которая застряла уже в заборе у телецентра. Животное успешно прошло курс реабилитации и получило необходимую медицинскую помощь. Теперь косуля готова к самостоятельной жизни в дикой природе. Чтобы обеспечить безопасность, косулю выпустили на волю подальше от городской черты.