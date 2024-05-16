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Published Сегодня, 08:21

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Разорвала нос и бока. Омские волонтеры вылечили и выпустили на волю косулю Авентию

16 мая 2024, 08:21
Фото: Город55
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Волонтеры приюта «Омские хвостики» вылечили и выпустили на волю косулю Авентию

В ноябре косулю нашли в заборе спального района. Животное поранило бока и нос, застряв в ограждении. Волонтеры помогли Авентии: провели операцию и курс реабилитации. И вот наконец на днях ее выпустили в лес.

Накануне в паблике приюта для животных «Омские хвостики» поделились радостной новостью о косуле по имени Авентия. Спасенную косулю выпустили на волю, и теперь она в безопасности и на свободе.

«Многие переживают и спрашивают, как дела у красавицы?! Рассказываем! Авентия прекрасно себя чувствует, а самое главное, что она теперь свободна и в безопасности. Мы очень-очень рады! Нам не только удалось спасти дикое животное, но и благополучно выпустить его в естественную среду», — поделились волонтеры приюта.
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Фото: Приют для животных «Омские хвостики»

Также волонтеры рассказали, что в ноябре косуля оказалась в приюте «Омские хвостики». Животное застряло в заборе спального района города и, пытаясь выбраться, поранило бока и нос. Проходившая мимо омичка не смогла остаться равнодушной и сообщила о косуле в приют. Волонтеры оказали Авентии необходимую помощь: провели операцию и курс реабилитации.

Ранее Город55 рассказывал о том, как была спасена еще одна косуля, которая застряла уже в заборе у телецентра. Животное успешно прошло курс реабилитации и получило необходимую медицинскую помощь. Теперь косуля готова к самостоятельной жизни в дикой природе. Чтобы обеспечить безопасность, косулю выпустили на волю подальше от городской черты.

Подальше от города. Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, отпустили на волю
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