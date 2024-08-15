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Олимпиада

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2024
Омичка Диана Кольцова попала в состав российской сборной по плаванию на Паралимпиаду
15 августа, 12:06
Экс-кандидат в президенты из Омска обвинил Дмитрия Губерниева в безнравственности
14 августа, 12:36
Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня
24 мая, 17:14
Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024
Об этом сообщил тренер олимпийской чемпионки Наталья Кудрина, Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Играх невозможно.
24 мая, 12:03
Омский НПЗ провел инженерную квест-олимпиаду для старшеклассников региона
2 мая, 06:30
Омский гроссмейстер устроил в США сеанс одновременной игры с 30 шахматистами
8 апреля, 06:13
2023
Новый бюст на Аллее олимпийцев. В центре Омска появится еще один памятник
14 декабря 2023, 04:59
Омским школьникам рассказали, как они могут повысить свою цифровую грамотность
4 декабря 2023, 08:34
Омская область вошла в топ-20 регионов по регистрациям на конкурс «Я — профессионал»
17 ноября 2023, 05:27
Школьник из Омска занял призовое место в международной олимпиаде по финбезопасности
9 октября 2023, 04:05
«Делаем проект для омичей». Сергей Козубенко рассказал об Аллее олимпийских чемпионов
12 апреля 2023, 12:11
В Омской области стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Единственная дисциплина, по которой не будет олимпиады, — это итальянский язык.
8 января 2023, 10:54
2022
Сегодня омич Павел Ситников выступит на Олимпиаде в Пекине
11 февраля 2022, 04:54

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