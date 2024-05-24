Олимпийская чемпионка

Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024

Об этом сообщил тренер олимпийской чемпионки Наталья Кудрина, Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Играх невозможно.