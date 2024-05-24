Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Играх

Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024

24 мая 2024, 12:03
Фото: Олимпийский комитет России

Олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Играх

Об этом сообщил тренер олимпийской чемпионки Наталья Кудрина, Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Играх невозможно.

Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина не сможет принять участие в Играх, которые состоятся в Париже в этом году. Омскую спортсменку лишили возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Олимпиаде невозможно, пишет ТАСС со ссылкой на тренера Бацарашкиной Наталью Кудрину.

«Выставили очень много условий. В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с „Динамо“, ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю общество „Динамо“. Получается, что сейчас у нас нейтральные спортсмены — это молодые ребята, второй эшелон, который, к сожалению, еще себя не проявил», — рассказала Наталья Кудрина.

Напомним, что омичка Виталина Бацарашкина является двукратной олимпийской чемпионкой по пулевой стрельбе, также на ее счету два «серебра» Игр 2016 года и «золото» чемпионата мира 2018 года. Несмотря на пропуск Олимпиады-2024, спортсменка не собирается завершать карьеру.

В одной из школ Центрального округа Омска открылся тир с портретом Бацарашкиной
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Стрельба#Спортивные соревнования#Спортсмены#Олимпиада#Новости#Олимпийские игры#Стрелок#Олимпийская чемпионка#Спортивные мероприятия#Олимпийский спорт#Пулевая стрельба
Подпишитесь
Миллиардный контракт. Школу в Серебряном береге планируют достроить за полгода
Сегодня, 04:16
Застывшая стройка. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» продают за 300 тысяч
Сегодня, 05:24
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
Сегодня, 04:24
Готовятся к паводку. Уровень воды в Иртыше в районе Тары поднялся на 6 сантиметров
Сегодня, 03:19
«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
Сегодня, 05:31
Не стройте планов: в ближайшие выходные в Омске ожидаются дожди и заморозки до -5
Сегодня, 04:56
"