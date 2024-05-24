Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина не сможет принять участие в Играх, которые состоятся в Париже в этом году. Омскую спортсменку лишили возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Олимпиаде невозможно, пишет ТАСС со ссылкой на тренера Бацарашкиной Наталью Кудрину.
«Выставили очень много условий. В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с „Динамо“, ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю общество „Динамо“. Получается, что сейчас у нас нейтральные спортсмены — это молодые ребята, второй эшелон, который, к сожалению, еще себя не проявил», — рассказала Наталья Кудрина.
Напомним, что омичка Виталина Бацарашкина является двукратной олимпийской чемпионкой по пулевой стрельбе, также на ее счету два «серебра» Игр 2016 года и «золото» чемпионата мира 2018 года. Несмотря на пропуск Олимпиады-2024, спортсменка не собирается завершать карьеру.