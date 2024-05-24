Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина не сможет принять участие в Играх, которые состоятся в Париже в этом году. Омскую спортсменку лишили возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Олимпиаде невозможно, пишет ТАСС со ссылкой на тренера Бацарашкиной Наталью Кудрину.