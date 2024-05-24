Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь

В группе «Инцидент Омск» сообщили, что во дворе дома № 9а по улице 2-й Челюскинцев на 10-летнюю девочку напала бездомная собака. Женщина предоставила в приют документы и снимки укушенной ноги девочки и собаки, которая на нее напала. В приюте заявили, что снимки фейковые и что это не нога ребенка.