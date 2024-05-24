Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Накануне в группе «Инцидент Омск» появилась информация о том, что во дворе дома № 9а по улице 2-я Челюскинцев бездомная собака напала на десятилетнюю девочку.
«15 мая на детской площадке бездомная собака напала на мою 10-летнюю дочь. Зашили 3 раны. Была оказана помощь в травмпункте в Нефтяниках. Лечение проходим там же. На следующий день после произошедшего нас пригласили в полицию», — рассказала мама пострадавшей девочки.
По словам женщины, полиция обратилась в КТОС с заявлением о произошедшем. Ей позвонили из муниципального приюта для животных и, как она утверждает, разговаривали грубо. Сотрудники приюта сообщили, что не будут заниматься отловом без необходимых документов.
После того как женщина предоставила документы и снимки укушенной ноги девочки и собаки, которая на нее напала, в приюте заявили, что фотографии поддельные и что это не нога 10-летней девочки.
Позже администрация города отреагировала на пост в социальных сетях и сообщила, что руководитель «Муниципального приюта» в ближайшее время свяжется с родителями пострадавшего ребенка.
«По факту обращений в приют департамент городского хозяйства мэрии проведет служебную проверку отработки данной заявки и действий сотрудников приюта. Завтра бригада отловщиков будет направлена на ул. 2-ю Челюскинцев в первоочередном порядке», — прокомментировали в администрации Омска.