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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:27

иллюстрация

Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь

24 мая 2024, 04:24
Фото: Город55
иллюстрация
В группе «Инцидент Омск» сообщили, что во дворе дома № 9а по улице 2-й Челюскинцев на 10-летнюю девочку напала бездомная собака. Женщина предоставила в приют документы и снимки укушенной ноги девочки и собаки, которая на нее напала. В приюте заявили, что снимки фейковые и что это не нога ребенка.

Накануне в группе «Инцидент Омск» появилась информация о том, что во дворе дома № 9а по улице 2-я Челюскинцев бездомная собака напала на десятилетнюю девочку.

«15 мая на детской площадке бездомная собака напала на мою 10-летнюю дочь. Зашили 3 раны. Была оказана помощь в травмпункте в Нефтяниках. Лечение проходим там же. На следующий день после произошедшего нас пригласили в полицию», — рассказала мама пострадавшей девочки.

По словам женщины, полиция обратилась в КТОС с заявлением о произошедшем. Ей позвонили из муниципального приюта для животных и, как она утверждает, разговаривали грубо. Сотрудники приюта сообщили, что не будут заниматься отловом без необходимых документов.

пострадавшая школьницапострадавшая школьница
пострадавшая школьница
Фото: «Инцидент Омск»

После того как женщина предоставила документы и снимки укушенной ноги девочки и собаки, которая на нее напала, в приюте заявили, что фотографии поддельные и что это не нога 10-летней девочки.

Позже администрация города отреагировала на пост в социальных сетях и сообщила, что руководитель «Муниципального приюта» в ближайшее время свяжется с родителями пострадавшего ребенка.

«По факту обращений в приют департамент городского хозяйства мэрии проведет служебную проверку отработки данной заявки и действий сотрудников приюта. Завтра бригада отловщиков будет направлена на ул. 2-ю Челюскинцев в первоочередном порядке», — прокомментировали в администрации Омска.
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