gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Олимпийские игры

Выбрать дату
2024
Борец Александр Карелин получил золотую медаль за заслуги перед Омской областью
6 декабря, 07:53
Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом
27 октября, 12:54
В Омске состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
23 сентября, 09:00
Омичка Диана Кольцова попала в состав российской сборной по плаванию на Паралимпиаду
15 августа, 12:06
Экс-кандидат в президенты из Омска обвинил Дмитрия Губерниева в безнравственности
14 августа, 12:36
Факел, как папироса. Омский паралимпиец раскритиковал рэпера-факелоносца Снуп Догга
27 июля, 05:52
Борьба окончена. Президент омского «Иртыша» Сычев покинул проект «Титаны» на ТНТ
10 июня, 04:31
Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня
24 мая, 17:14
Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024
Об этом сообщил тренер олимпийской чемпионки Наталья Кудрина, Бацарашкину лишили возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Играх невозможно.
24 мая, 12:03
2023
Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
12 августа 2023, 15:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика