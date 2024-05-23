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Запрет на вырубку, предсезонка «Авангарда» и стоимость проезда. Омск сегодня

23 мая 2024, 14:18
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске временно защитили от вырубки деревья на территории сквера СибНИИСХоза

На вчерашнем заседании «зеленой комиссии» отклонили две заявки на вырубку деревьев на территории сквера СибНИИСХоза. Компания «ОмскГеоПроект» хотела срубить там 97 аварийных деревьев и высадить 97 новых, тем самым привести территорию «в надлежащее состояние». Однако от задумки придется отказаться. Участки сняли с рассмотрения, так как они находятся в границах городских лесов и действие комиссии на них не распространяется.

Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
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Новость №2. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Беларуси и сыграет против «Динамо»

Стало известно, где «Авангард» проведет предсезонку. Так, команда выйдет из отпуска в начале августа и, после прохождения медицинского обследования, приступит к тренировкам. 11 августа команда отправится в Минск, где продолжит подготовку к сезону и проведет три товарищеских матча. После этого игроки вернутся в Омск и примут участие в ХХХ Мемориале Виктора Блинова, который состоится с 21 по 25 августа.

Три товарищеских матча. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Минске
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Новость №3. Жителям Омска объяснили, почему в городе решили повысить цены на проезд

Омский дептранс представил отчет, в котором объяснил необходимость повышения стоимости проезда на 10 рублей. По подсчетам мэрии, такое решение позволит сэкономить 185 млн рублей в период с начала июля до конца декабря. Напомним, что сейчас стоимость проезда в муниципальном транспорте в безналичной форме составляет 25 рублей, при оплате наличными — 30 рублей. Студенты и пенсионеры могут воспользоваться картой «Омка» и заплатить 18 рублей, а школьники — 15 рублей.

За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
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За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
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