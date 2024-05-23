Запрет на вырубку, предсезонка «Авангарда» и стоимость проезда. Омск сегодня

Стало известно, где «Авангард» проведет предсезонку. Так, команда выйдет из отпуска в начале августа и, после прохождения медицинского обследования, приступит к тренировкам. 11 августа команда отправится в Минск, где продолжит подготовку к сезону и проведет три товарищеских матча. После этого игроки вернутся в Омск и примут участие в ХХХ Мемориале Виктора Блинова, который состоится с 21 по 25 августа.